Дело в том, что Владимиру Путину необходимо собрать достаточное количество подписей для участия в выборах. Российский политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, какие трудности ожидали Путина.
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Какая проблема у Путина
Владимир Путин решил пойти на выборы как самовыдвиженец. Вероятно, выдвигаться от партии "Единая Россия" он не хотел из-за низкого уровня доверия к партии.
Раньше он мог себе это позволить. Его рейтинг был таков, что выдвижение от "Единой России" не могло его утопить, а теперь ситуация такова, что дополнительного бремени Путину не нужно,
– отметил Аббас Галлямов.
Путин стал самовыдвиженцем. В этом случае по закону ему необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей для регистрации на выборах. Нельзя сказать, что диктатор не насобирал бы этих голосов и что никто бы добровольно в России за Путина не проголосовал. Количество сторонников Путина значительно больше.
"По моим оценкам, около трети жителей России готовы проголосовать за Путина. Без особой привязанности и радости, они лояльны по привычке. Грубо говоря, можно собрать не 300 тысяч голосов, а три миллиона и гораздо больше. Но эта политическая система уничтожила все каналы связи между властью и обществом", – объяснил политтехнолог.
И здесь начинаются проблемы для Владимира Путина. Кремль создал суррогаты, формальные каналы для общения с россиянами. Но с их помощью невозможно набрать голоса живых людей, которые так нужны Путину.
Путин нет поддержки, имея ее
В России сейчас открыты пункты, где можно отдать свои подписи в поддержку Владимира Путина. Однако люди не спешат идти и проявлять свою приверженность диктатору таким образом.
Это особенность авторитарной системы: все лояльные крайне пассивны. Сторонники Путина есть, но они бездействуют. "Единороссов" с дивана не поднимешь,
– подчеркнул Галлямов.
Путин не может положиться даже на свой электорат. Единственное, как он может получить нужные подписи через административный ресурс. То есть когда людей отлавливают на рабочих местах – и заставляют отдавать свои подписи за Путина.
Так и поступили в Омске, где не собрали ожидаемое количество подписей для поддержки диктатора. Происходит это и в других регионах – в школах, на предприятиях, в административных учреждениях заставляют людей поддержать Владимира Путина.
Выборы в России: коротко
- Владимир Путин объявил, что идет на президентские выборы 2024 как самовыдвиженец. Для этого он собрал группу избирателей из более чем 700 человек, что необходимо в соответствии с российским законодателем. В этой "команде" оказалось немало интересных лиц, в частности, Алексей Репик – владелец компании, занимающейся "развитием" Мариуполя и одиозный певец "Шаман".
- Хотя Путин и не баллотировался от своей политической партии, однако съезд "Единой России" 17 декабря поддержал самовыдвижение Путина. Кроме того, путинская партия подчеркнула, что будет всячески поддерживать диктатора и развернет штабы для подписей, которые будут необходимы Путину.
- В России даже появилась так называемая конкурентка Путина – журналистка Екатерина Дунцова. Однако ЦИК отказалась регистрировать ее как кандидатку из-за якобы "100 ошибок" в документах. Отсеяли ее довольно быстро.