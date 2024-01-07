Ранее Владимир Путин подал в Центральную избирательную комиссию России документы для участия в президентских выборах. Действующий глава российского государства идет на выборы самовыдвиженцем.
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Четыре аспекта России при правлении Путина
Британское издание Financial Times отметило, что выборы в России продемонстрируют главные аспекты политической системы государства – подхалимство, преследование, пошлость и теории заговора.
Известно, что еще один шестилетний президентский срок будет означать, что до 2030 года Путин будет руководить Россией. Общий срок его президентства продлится даже дольше, чем у диктатора Иосифа Сталина в течение 1924 – 1953 годов.
Цель выборов не просто продемонстрировать, что Путин полностью контролирует ситуацию, а также "узаконить" нападение на Украину. Заставляя россиян участвовать в голосовании, результат которого предрешен, власти хотят показать, что опирается на молчаливое согласие или, лучше сказать, активную поддержку народа,
– говорится в сообщении Financial Times.
В издании подчеркнули, что, как и в советские времена, эта поддержка часто принимает форму подхалимства вождю.
В частности, вместе с подхалимством приходят репрессии. Одним из примеров, о котором упомянуло британское СМИ, является Алексей Навальный, заключенный основатель Фонда борьбы с коррупцией.
Третьей особенностью русской политической культуры при Путине стало использование в официальных кругах нецензурной лексики. Российский диктатор задал новый тон в 1999 году, незадолго до вступления в должность президента. Тогда он поклялся уничтожить, так сказать, "чеченских сепаратистов".
Путинская Россия также пленена теориями заговора, одни из которых с легкостью попали в "народную" культуру, а другие начали пропагандироваться властью.
Одна из самых удивительных была озвучена в прошлом году секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. Он утверждал, что США добиваются поражения России в Украине, потому что американцы опасаются извержения Йеллоустонского супервулкана в Вайоминге и хотят переселиться в Восточную Европу и Сибирь,
– говорится в материале.
Другая теория заговора связана с "золотым миллиардом" – идеей о том, что западные лидеры хотят захватить контроль над мировыми ресурсами, в том числе и российскими.
Впрочем, общим для всех подобных концепций утверждение, что Запад якобы стремится развалить Россию как страну.
Выборы в России: что известно
- Российский диктатор Владимир Путин 8 декабря заявил, что будет участвовать в президентских "выборах" в 2024 году. Об этом он сообщил во время церемонии так называемому "Дню героев отечества". Его якобы просили об этом люди, а сам Путин рассматривал разные варианты. Глава Кремля объяснил свое решение тем, что "сегодня по-другому нельзя".
- 28 ноября стало известно о кандидатке Катерине Дунцовой, которая пыталась составить диктатору условную конкуренцию на так называемой российской гонке. Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов предположил, что появление такой "оппозиционерки" было только игрой администрации Владимира Путина.
- 23 декабря стало известно, что Центральная избирательная комиссия России отклонила кандидатуру на президентских выборах журналистки Катерины Дунцовой.