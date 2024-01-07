Ранее Владимир Путин подал в Центральную избирательную комиссию России документы для участия в президентских выборах. Действующий глава российского государства идет на выборы самовыдвиженцем.

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Четыре аспекта России при правлении Путина

Британское издание Financial Times отметило, что выборы в России продемонстрируют главные аспекты политической системы государства – подхалимство, преследование, пошлость и теории заговора.

Известно, что еще один шестилетний президентский срок будет означать, что до 2030 года Путин будет руководить Россией. Общий срок его президентства продлится даже дольше, чем у диктатора Иосифа Сталина в течение 1924 – 1953 годов.

Цель выборов не просто продемонстрировать, что Путин полностью контролирует ситуацию, а также "узаконить" нападение на Украину. Заставляя россиян участвовать в голосовании, результат которого предрешен, власти хотят показать, что опирается на молчаливое согласие или, лучше сказать, активную поддержку народа,

– говорится в сообщении Financial Times.

В издании подчеркнули, что, как и в советские времена, эта поддержка часто принимает форму подхалимства вождю.

В частности, вместе с подхалимством приходят репрессии. Одним из примеров, о котором упомянуло британское СМИ, является Алексей Навальный, заключенный основатель Фонда борьбы с коррупцией.

Третьей особенностью русской политической культуры при Путине стало использование в официальных кругах нецензурной лексики. Российский диктатор задал новый тон в 1999 году, незадолго до вступления в должность президента. Тогда он поклялся уничтожить, так сказать, "чеченских сепаратистов".

Путинская Россия также пленена теориями заговора, одни из которых с легкостью попали в "народную" культуру, а другие начали пропагандироваться властью.

Одна из самых удивительных была озвучена в прошлом году секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. Он утверждал, что США добиваются поражения России в Украине, потому что американцы опасаются извержения Йеллоустонского супервулкана в Вайоминге и хотят переселиться в Восточную Европу и Сибирь,

– говорится в материале.

Другая теория заговора связана с "золотым миллиардом" – идеей о том, что западные лидеры хотят захватить контроль над мировыми ресурсами, в том числе и российскими.

Впрочем, общим для всех подобных концепций утверждение, что Запад якобы стремится развалить Россию как страну.

Выборы в России: что известно