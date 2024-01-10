Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов прокоментував 24 Каналу цей візит на крайній північний схід країни-агресорки. За його словами, Путін мав на меті дві речі.

До теми Реальність відрізняється від ТБ: росіяни мерзнуть і відмовляються від пропаганди

По-перше, на тлі чуток про погіршення самопочуття й навіть смерті російський президент хотів продемонструвати, що цілком здоровий.

Тема віку й фізичного здоров'я неминуче стає на порядок денний. Коли кудись далеко летиш, це формує невербалізоване відчуття, що ти здоровий, у формі. Людина, що близька до смерті чи лежить у холодильнику, не літає, далеко не поїде,

– пояснив Галлямов.

По-друге, на тлі проблем з опаленням у Підмосков'ї та інших регіонах Путін прагне показати, що він – з народом.

Чукотка – це дуже холодний край. Путін, який не десь там у теплі сидить, а кудись у холод поїхав, буцімто з країною разом,

– сказав політтехнолог.

Путін грає на емоціях росіян

У Росії дедалі більше проблем: тотальне здорожчання, постійні аварії та пожежі, а також мобілізаційний тиск. Оскільки президент готується до виборів, він не може так просто ігнорувати ці всі труднощі.

Однак і розв'язувати їх він не збирається – лише вдавати, що не все одно.

"Замість того щоб зустріти проблему в лоб, як роблять нормальні політики, він вирішив зайти з тилу. За допомогою такого хитромудрого іміджмейкінгу просто пом'якшити ті проблеми", – констатував Галлямов.

З тією самою метою 6 січня Путін зустрівся із сім'ями загиблих окупантів. У такий спосіб він хотів заручитись їхньою підтримкою на виборах.

Путін має план "Б" на випадок масового невдоволення