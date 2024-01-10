Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов прокоментував 24 Каналу цей візит на крайній північний схід країни-агресорки. За його словами, Путін мав на меті дві речі.
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По-перше, на тлі чуток про погіршення самопочуття й навіть смерті російський президент хотів продемонструвати, що цілком здоровий.
Тема віку й фізичного здоров'я неминуче стає на порядок денний. Коли кудись далеко летиш, це формує невербалізоване відчуття, що ти здоровий, у формі. Людина, що близька до смерті чи лежить у холодильнику, не літає, далеко не поїде,
– пояснив Галлямов.
По-друге, на тлі проблем з опаленням у Підмосков'ї та інших регіонах Путін прагне показати, що він – з народом.
Чукотка – це дуже холодний край. Путін, який не десь там у теплі сидить, а кудись у холод поїхав, буцімто з країною разом,
– сказав політтехнолог.
Путін грає на емоціях росіян
У Росії дедалі більше проблем: тотальне здорожчання, постійні аварії та пожежі, а також мобілізаційний тиск. Оскільки президент готується до виборів, він не може так просто ігнорувати ці всі труднощі.
Однак і розв'язувати їх він не збирається – лише вдавати, що не все одно.
"Замість того щоб зустріти проблему в лоб, як роблять нормальні політики, він вирішив зайти з тилу. За допомогою такого хитромудрого іміджмейкінгу просто пом'якшити ті проблеми", – констатував Галлямов.
Путін має план "Б" на випадок масового невдоволення
- Після заколоту Євгенія Пригожина російський президент боїться виникнення чогось подібного. І не дарма – адже в країні зростає недовіра й напруження.
- Щоб убезпечити свій режим, Путін послідовно посилює росгвардію. Ще влітку він підписав закон про озброєння її важкою технікою, а восени додав до її складу колишніх заколотників – вагнерівців.
- Крім того, у Росії відновили спецпідрозділ "СМЕРШ" ("смерть шпигунам"), який діяв під час Другої світової війни. Він каратиме не лише українське підпілля, а й невдоволених росіян.