Согласно обзору Министерства обороны Великобритании за 7 января, Росгвардия России активно увеличивает свои ресурсы и личный состав. Это происходит на фоне внутриполитических процессов внутри вражеского государства, вызванных войной против Украины.

Смотрите также "Элитный полк превратили в сборище зэков": россияне жалуются на судьбу своего войска

Усиление Росгвардии новыми подразделениями

В Лондоне упомянули, что с октября 2023 года в состав Росгвардии были включены подразделения ЧВК "Вагнера", а с 3 января 2024 года – батальон "Восток" из так называемой "ДНР".

В то же время Россия работает над расформированием группировки "Каскад", специализирующейся на беспилотных летательных аппаратах. Она хочет подчинить ее части именно Росгвардии.

Новые возможности вместе с пополнением ее (Росгвардии – 24 Канал) опытными ветеранами из других групп, вероятно, будут означать значительное повышение боеспособности,

– говорится в обзоре.

Важно, что в июле 2023 года Госдума России предоставила Росгвардии право использовать более тяжелое вооружение, что, по словам британских аналитиков, может значительно усилить ее военный потенциал.

Учитывая эти изменения, разведка Великобритании предполагает, что Росгвардия станет активнее во внутренних и внешних операциях Кремля.

Обратите внимание! Указанные шаги России в целом указывают на стратегическое стремление укрепить свои силы внутренней безопасности, что может быть связано с подготовкой к дальнейшим военным действиям или укреплением контроля над собственным населением в период военных провалов.

Главная проблема россиян