Таким чином з 24 лютого 2022 року російські окупанти втратили на території України 368 460 солдатів. Водночас втрати ворога можуть бути більшими, адже їх важко точно порахувати через інтенсивні бойові дії.

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Які втрати росіян у техніці

Так, від 24 лютого 2022 року втрати Росії складають:

танків – 6 060 (+10);

бойових броньованих машин – 11 254 (+16);

артилерійських систем – 8 710 (+11);

РСЗВ – 957 (+0);

засобів ППО – 642 (+1);

літаків – 329 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 836 (+1);

крилатих ракет – 1 806 (+0);

кораблів/катерів – 23 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 612 (+16);

спеціальної техніки – 1 339 (+2).



Втрати ворога станом на 12 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Росія має шалені втрати у техніці й особовому складі