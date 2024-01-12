Таким образом, с 24 февраля 2022 года российские оккупанты потеряли на территории Украины 368 460 солдат. В то же время потери врага могут быть больше, ведь их трудно точно сосчитать из-за интенсивных боевых действий.

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Какие потери россиян в технике

Так, от 24 февраля 2022 года потери России составляют:

танков – 6060 (+10);

боевых бронированных машин – 11 254 (+16);

артиллерийских систем – 8710 (+11);

РСЗО – 957 (+0);

средств ПВО – 642 (+1);

самолетов – 329 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6836 (+1);

крылатых ракет – 1 806 (+0);

кораблей/катеров – 23 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 11612 (+16);

специальной техники – 1339 (+2).



Потери врага на 12 января / Инфографика Генштаба ВСУ

Россия имеет безумные потери в технике и личном составе