Об инциденте молчит как украинская, так и российская сторона. Военный журналист Дэвид Акс написал о событии и о его последствиях для оккупантов.

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Украина уничтожила железнодорожный мост, который строили россияне

Ракеты разгромили мост через реку Кальмиус. Так Украина свела на нет усилия России улучшить свои линии снабжения между Крымом и Югом Украины,

– написало издание.

Старший оборонный корреспондент Kyiv Post Стефан Корша отметил 7 января 2024 года, что украинцы пробили дыру в крупной российской логистической инициативе и отложили почти полгода серьезного российского планирования поставок.

Издание объясняет, что Кремль имеет три способа перемещения большого количества поставок из России в свои войска на Юге Украины:

кораблем в Крым,

автомобильным и железнодорожным транспортом через Керченский мост непосредственно в Крым,

по железной дороге через юго-восточную Украину.

Однако Вооруженные Силы Украины уже атаковали все три основные линии снабжения с начала вторжения в феврале 2022 года. В частности:

украинские ракеты и беспилотные катера повредили или потопили большинство десантных кораблей российского флота,

сделали порты в Крыму очень опасными для уцелевших судов,

украинские бомбы и ракеты неоднократно разрушали Керченский мост.

В то же время главная сухопутная железная дорога поворачивается на север к линии фронта и находится в пределах досягаемости украинских гаубиц. Для украинских артиллеристов не проблема ударить по проезжающим поездам или по самим железнодорожным путям.

Эти атаки побудили россиян начать строительство четвертой линии снабжения – прибрежной железной дороги, которая, хоть и оставалась в зоне действия ракетно-артиллерийского оружия Украины и боеприпасов глубокого удара, по крайней мере выводила бы поезда из-под гаубичных заграждений,

– отметило издание.

Они объяснили, что этот мост россиян должен был пересечь реку Кальмиус на юг через Гранитное. Россия начала строить мост в сентябре 2023 года и уже завершала работы, когда украинские ракеты снесли его. Атаку осуществили с помощью ракет M30/31 с GPS-наведением, выпущенных из HIMARS.

Стефан Корша объяснил, что не было ни одной причины, почему украинцы не могли атаковать этот мост раньше.

Те из вас, кто предвзято относится к Кремлю, могут даже увидеть украинское чувство юмора в том, чтобы ждать целых пять месяцев с начала строительства моста, прежде чем разрушить его,

– добавил журналист.

Издание подытоживает, что каждый удар ВСУ по российским линиям снабжения на Юге Украины морит голодом российские полки и бригады. Также это объясняет, почему тысячи российских войск на юге Херсонской области все еще не могут уничтожить плацдарм на левом берегу Днепра, который удерживают лишь несколько сотен украинских морских пехотинцев.

Что происходит на Юге