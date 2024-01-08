Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, что украинские беспилотники успешно уничтожают вражеские ЗРК. Все благодаря тому, что БПЛА невидимы для этих комплексов.

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Так, сейчас дроны в основном производят из радиопрозрачных материалов – пластика и даже картона.

У картонных беспилотников эффективная площадь рассеяния (ЭПР), как у синицы. ЗРК, особенно если стоит в автоматическом режиме, не видит его, не воспринимает как цель,

– объяснил Свитан.

Если иметь определенную дальность управления дронами, ими можно уничтожить все зенитно-ракетные комплексы россиян. К слову, дроны значительно дешевле ЗРК, которые стоят миллионы долларов.

Дальше дело за ракетами и авиацией

После уничтожения российских зенитно-ракетных комплексов могут атаковать украинские ракеты и самолеты. Есть достаточно старых советских ракет для штурмовиков или истребителей, работающих на определенную дальность.

Понятно, что это не сотни километров, но на глубину в несколько километров наши летчики могут отработать,

– отметил Свитан.

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