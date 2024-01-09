Про інцидент мовчить як українська, так і російська сторона. Військовий журналіст Девід Акс написав про подію та про її наслідки для окупантів.

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Україна знищила залізничний міст, який будували росіяни

Ракети розгромили міст через річку Кальміус. Так Україна звела нанівець зусилля Росії покращити свої лінії постачання між Кримом та Півднем України,

– написало видання.

Старший оборонний кореспондент Kyiv Post Стефан Корша зазначив 7 січня 2024 року, що українці пробили діру у великій російській логістичній ініціативі та відклали майже пів року серйозного російського планування постачання.

Видання пояснює, що Кремль має три способи переміщення великої кількості постачання із Росії до своїх військ на Півдні України:

кораблем до Криму,

автомобільним і залізничним транспортом через Керченський міст безпосередньо до Криму,

залізницею через південно-східну Україну.

Однак Збройні Сили України вже атакували всі три основні лінії постачання з початку вторгнення у лютому 2022 року. Зокрема:

українські ракети та безпілотні катери пошкодили або потопили більшість десантних кораблів російського флоту,

зробили порти у Криму дуже небезпечними для вцілілих суден,

українські бомби та ракети неодноразово руйнували Керченський міст.

Водночас головна сухопутна залізниця обертається на північ до лінії фронту та перебуває в межах досяжності українських гаубиць. Для українських артилеристів не проблема вдарити по поїздах, що проїжджають, чи по самих залізничних коліях.

Ці атаки спонукали росіян розпочати будівництво четвертої лінії постачання – прибережної залізниці, яка, хоч і залишалася в зоні дії ракетно-артилерійської зброї України та боєприпасів глибокого удару, принаймні виводила б потяги з-під гаубичних загороджень,

– зазначило видання. Вони пояснили, що цей міст росіян мав перетнути річку Кальміус на південь через Гранітне. Росія почала будувати міст у вересні 2023 року і вже завершувала роботи, коли українські ракети знесли його. Атаку здійснили за допомогою ракет M30/31 із GPS-наведенням, випущених з HIMARS. Стефан Корша пояснив, що не було жодної причини, чому українці не могли атакувати цей міст раніше. Ті з вас, хто упереджено ставиться до Кремля, можуть навіть побачити українське почуття гумору у тому, щоб чекати цілих п'ять місяців з початку будівництва мосту, перш ніж зруйнувати його,

– додав журналіст.

Видання підсумовує, що кожен удар ЗСУ по російських лініях постачання на Півдні України морить голодом російські полки та бригади. Також це пояснює, чому тисячі російських військ на півдні Херсонської області все ще не можуть знищити плацдарм на лівому березі Дніпра, який утримують лише кілька сотень українських морських піхотинців.

Що відбувається на Півдні