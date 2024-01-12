Городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал 24 Каналу, что оккупанты особенно усилили давление с первых дней 2024 года. Тогда на территории Запорожской области открыли новые подразделения так называемых "военкоматов".

Смотрите также Идет постоянное российское усиление: какая сейчас ситуация в Запорожском направлении

Людей вынуждают получать российские паспорта

Для работы в своих преступных "военнокоматах" враг специально завез российских военнослужащих, которые были на пенсии. Именно они должны проводить "карательные операции" и привлекать украинских гражданских в армию противника.

Также идет давление относительно будущей мобилизации. На всех предприятиях оккупированной части Запорожской области враг вынуждает вводить военный учет.

Тем, кто на него не станет, ограничат доступ к многим ресурсам, начиная от медицины и заканчивая доступом к оформлению любых документов, даже водительского удостоверения,

– рассказал Иван Федоров.

Для того, чтобы иметь возможность управлять автомобилем, также нужно получить удостоверение российского образца. А это сопровождается требованием стать на военный учет. Следовательно, ни одного шага на временно оккупированной территории нельзя сделать, не выполнив это условие.

Нет доступа к лекарствам и медицинским учреждениям

Для того чтобы украинцам на оккупированных территориях получить доступ к медицинским услугам нужно иметь российский паспорт и медицинскую страховку. Кроме того, требуют оформить специальный доступ к социальной защите.

Только получив эти три документа ты можешь обратиться за помощью, но даже после этого не обязательно ее получишь. Большое количество квалифицированных врачей выехали с временно оккупированной территории,

– добавил Федоров.

Тогда враг пытался завезти своих медиков, которые вахтенными методами оказывали определенные услуги. Понятно, что о качестве этих услуг говорить не приходилось. Так называемые врачи приезжали, проводили свою пропаганду и возвращались обратно в Россию.

Враг массово направляет наших жителей для предоставления специализированной медицинской помощи во временно оккупированный Крым. Однако украинцы отмечают негативное отношение к себе от жителей и сотрудников полуострова. Поэтому там помощь тоже не удается получить,

– подчеркнул городской голова Мелитополя.

Следовательно медицина сегодня огромная проблема. Следует также упомянуть о доступе к лекарствам, ведь никаких качественных европейских препаратов на оккупированных территориях нет. Есть только российские лекарства, которые значительно хуже, а их ассортимент очень низкий.

Усиливают мобилизацию и издеваются над гражданскими: что известно о действиях россиян на Запорожье