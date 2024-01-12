Городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал 24 Каналу, что оккупанты особенно усилили давление с первых дней 2024 года. Тогда на территории Запорожской области открыли новые подразделения так называемых "военкоматов".
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Людей вынуждают получать российские паспорта
Для работы в своих преступных "военнокоматах" враг специально завез российских военнослужащих, которые были на пенсии. Именно они должны проводить "карательные операции" и привлекать украинских гражданских в армию противника.
Также идет давление относительно будущей мобилизации. На всех предприятиях оккупированной части Запорожской области враг вынуждает вводить военный учет.
Тем, кто на него не станет, ограничат доступ к многим ресурсам, начиная от медицины и заканчивая доступом к оформлению любых документов, даже водительского удостоверения,
– рассказал Иван Федоров.
Для того, чтобы иметь возможность управлять автомобилем, также нужно получить удостоверение российского образца. А это сопровождается требованием стать на военный учет. Следовательно, ни одного шага на временно оккупированной территории нельзя сделать, не выполнив это условие.
Нет доступа к лекарствам и медицинским учреждениям
Для того чтобы украинцам на оккупированных территориях получить доступ к медицинским услугам нужно иметь российский паспорт и медицинскую страховку. Кроме того, требуют оформить специальный доступ к социальной защите.
Только получив эти три документа ты можешь обратиться за помощью, но даже после этого не обязательно ее получишь. Большое количество квалифицированных врачей выехали с временно оккупированной территории,
– добавил Федоров.
Тогда враг пытался завезти своих медиков, которые вахтенными методами оказывали определенные услуги. Понятно, что о качестве этих услуг говорить не приходилось. Так называемые врачи приезжали, проводили свою пропаганду и возвращались обратно в Россию.
Враг массово направляет наших жителей для предоставления специализированной медицинской помощи во временно оккупированный Крым. Однако украинцы отмечают негативное отношение к себе от жителей и сотрудников полуострова. Поэтому там помощь тоже не удается получить,
– подчеркнул городской голова Мелитополя.
Следовательно медицина сегодня огромная проблема. Следует также упомянуть о доступе к лекарствам, ведь никаких качественных европейских препаратов на оккупированных территориях нет. Есть только российские лекарства, которые значительно хуже, а их ассортимент очень низкий.
Усиливают мобилизацию и издеваются над гражданскими: что известно о действиях россиян на Запорожье
- Оккупанты пытаются найти людей с проукраинской позицией в Мелитополе. Для этого они даже подслушивают разговоры на улице, посылают своих агентов, которые должны анализировать информацию. Враг также контролирует связь и интернет в городе, пытается настроить телевидение исключительно с российской пропагандой.
- Россияне преследуют цель максимально заполнить реестр военнообязанных. Для этого на учет требуют ставить даже 17-летних парней, чтобы оценить, кто потенциально может отправиться на фронт. Городской голова Мелитополя заметил тот факт, что первыми под мобилизацию попали коллаборанты, то есть люди, которые предали Украину и сотрудничали с врагом.
- В конце декабря 2023 года возле Роботино на Запорожье оккупанты расстреляли троих пленных украинских воинов. Видео казни появилось в сети. Впоследствии стало известно, что российские захватчики убили военнослужащих 82-й бригады ДШВ. Их безжалостно застрелили через час после того, как взяли в плен. Это преступление является нарушением международного права и Женевской конвенции.