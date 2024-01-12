Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів 24 Каналу, що окупанти особливо посилили тиск з перших днів 2024 року. Тоді на території Запорізької області відкрили нові підрозділи так званих "військкоматів".

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Людей змушують отримувати російські паспорти

Для роботи у своїх злочинних "військкоматах" ворог спеціально завіз російських військовослужбовців, які вже перебувають на пенсії. Саме вони мають проводити "каральні операції" та залучати українських цивільних до армії противника.

Також йде тиск щодо майбутньої мобілізації. На всіх підприємствах окупованої частини Запорізької області ворог змушує запроваджувати військовий облік.

Тих, хто на нього не стане, обмежать в доступі до багатьох ресурсів, починаючи від медицини та закінчуючи доступом до оформлення будь-яких документів, навіть водійського посвідчення,

– розповів Іван Федоров.

Для того, щоб мати змогу керувати авто, також треба отримати посвідчення російського зразка. А це супроводжується вимогою – стати на військовий облік. Відтак жодного кроку на тимчасово окупованій території не можна зробити, не виконавши цю умову.

Немає доступу до ліків та медичних закладів

Для того, щоб українцям на окупованих територіях отримати доступ до медичних послуг потрібно мати російський паспорт і медичну страховку. Крім цього, вимагають оформити спеціальний доступ до соціального захисту.

Лише отримавши ці три документи, ти можеш звернутися за допомогою, але навіть після цього не обов'язково її отримаєш. Велика кількість кваліфікованих лікарів виїхали з тимчасово окупованої території,

– додав Федоров.

Тоді ворог намагався завезти своїх медиків, які вахтовим методом надавали певні послуги. Зрозуміло, що про якість цих послуг говорити не доводилось. Так звані лікарі приїжджали, проводили свою пропаганду й поверталися назад у Росію.

Ворог масово направляє наших мешканців для надання спеціалізованої медичної допомоги до тимчасово окупованого Криму. Проте українці помічають негативне ставлення до себе від жителів і співробітників півострова. Тому там допомогу також не вдається отримати,

– підкреслив міський голова Мелітополя.

Отже, медицина сьогодні є величезною проблемою. Варто також згадати про доступ до ліків, адже жодних якісних європейських препаратів на окупованих територіях немає. Є лише російські ліки, які значно гірші, а їхній асортимент надзвичайно низький.

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