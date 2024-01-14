Риторика Путіна напередодні "виборів" не зміниться. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

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"Він буде підіймати ставки та ще більше говорити, що він нібито "воює з країнами НАТО", що це "війна з колективним Заходом", що він ніколи нічого "не мав проти України", про "братні народи". Риторика Путіна не змінюється", – припустив політолог.

До "виборів" планують кампанію проти України

Ігор Чаленко зазначив, що у Росії триває прихована мобілізація. Щомісяця набирають приблизно 50 тисяч окупантів. Ворог планує кампанію проти України, але йому не вдасться нічого зробити.

Очевидно, що до "виборів" Путіна вони будуть намагатися зробити якусь невеличку кампанію щодо України. Але скільки б вони не ставили собі дедлайнів щодо захоплення чи окремих населених пунктів, чи цілих регіонів, у них це ніколи не виходило. Чому має вийти зараз?

– підкреслив він.

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