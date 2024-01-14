Риторика Путина накануне "выборов" не изменится. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.
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"Он будет поднимать ставки и еще больше говорить, что он якобы "воюет со странами НАТО", что это "война с коллективным Западом", что он никогда ничего "не имел против Украины", о "братских народах". Риторика Путина не меняется ", – предположил политолог.
До выборов планируют кампанию против Украины
Игорь Чаленко отметил, что в России идет скрытая мобилизация. Ежемесячно набирают около 50 тысяч окупантов. Враг планирует кампанию против Украины, но ему не удастся ничего сделать.
Очевидно, что до "выборов" Путина они будут пытаться сделать какую-то небольшую кампанию относительно Украины. Но сколько бы они ни ставили себе дедлайнов по захвату или отдельных населенных пунктов, или целых регионов, у них это никогда не получалось. Почему должно выйти сейчас?
– подчеркнул он.
Президентские "выборы" в России: главное
- 8 декабря 2023 года кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на следующих так называемых "выборах" президента России. Он объяснил свое решение тем, что его якобы "просили об этом люди", а также, что якобы сегодня "иначе нельзя". Новый президентский термин станет для него пятым.
- Кроме того, российская ЦИК объявила, что голосование будет проходить и на оккупированных территориях Украины. В разведке Великобритании считают, что таким образом Путин хочет создать впечатление якобы "легитимности" вторжения на чужую территорию. Очевидно, российская оккупационная администрация будет прибегать к фальсификации выборов и запугиванию украинцев.
- Так называемый глава Кремля уже подал документы в ЦИК. Согласно правилам, для того чтобы баллотироваться, Путин должен был создать группу избирателей, которая будет его поддерживать, количеством не менее 500 человек. Собрание группы прошло 16 декабря 2023 года, где участники единогласно поддержали Путина.