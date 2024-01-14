Риторика Путина накануне "выборов" не изменится. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

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"Он будет поднимать ставки и еще больше говорить, что он якобы "воюет со странами НАТО", что это "война с коллективным Западом", что он никогда ничего "не имел против Украины", о "братских народах". Риторика Путина не меняется ", – предположил политолог.

До выборов планируют кампанию против Украины

Игорь Чаленко отметил, что в России идет скрытая мобилизация. Ежемесячно набирают около 50 тысяч окупантов. Враг планирует кампанию против Украины, но ему не удастся ничего сделать.

Очевидно, что до "выборов" Путина они будут пытаться сделать какую-то небольшую кампанию относительно Украины. Но сколько бы они ни ставили себе дедлайнов по захвату или отдельных населенных пунктов, или целых регионов, у них это никогда не получалось. Почему должно выйти сейчас?

– подчеркнул он.

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