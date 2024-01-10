Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать полномасштабное вторжение в Украину. Об этом пишут СМИ страны-агрессорки, передает 24 Канал.

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Что наговорил Песков

Кремлевский прихвостень заявил, что из-за войны "некоторые накладки неизбежны". Он попытался объяснить проблемы "масштабом спецоперации" и заверил, что минобороны страны-агрессорки и другие российские ведомства провели гигантскую работу.

Песков заявил, что Путин несколько раз в сутки обсуждает российско-украинскую войну с Сергеем Шойгу. Кроме этого, представитель Кремля сделал циничное заявление. По его словам, Россия продолжает боевые действия, потому что Москва якобы не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины.

Также Песков допустил встречу российского диктатора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Однако дата в настоящее время не согласована.

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