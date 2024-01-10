Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать полномасштабное вторжение в Украину. Об этом пишут СМИ страны-агрессорки, передает 24 Канал.
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Что наговорил Песков
Кремлевский прихвостень заявил, что из-за войны "некоторые накладки неизбежны". Он попытался объяснить проблемы "масштабом спецоперации" и заверил, что минобороны страны-агрессорки и другие российские ведомства провели гигантскую работу.
Песков заявил, что Путин несколько раз в сутки обсуждает российско-украинскую войну с Сергеем Шойгу. Кроме этого, представитель Кремля сделал циничное заявление. По его словам, Россия продолжает боевые действия, потому что Москва якобы не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины.
Также Песков допустил встречу российского диктатора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Однако дата в настоящее время не согласована.
Другие заявления рупора Кремля
- Ранее Песков заявил, что преемник Владимира Путина должен быть "таким же". Его слова 24 Каналу объяснил руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко. Он отметил, что жители страны-агрессорки не видят альтернативы российскому диктатору.
- Напомним, что пресс-секретарь Кремля пытался всех убедить, что у Путина якобы нет двойников. После этого российский оппозиционный политик Геннадий Гудков отметил, что подобные заявления только ослабляют режим.