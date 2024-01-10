Прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія продовжуватиме повномасштабне вторгнення в Україну. Про це пишуть ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.
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Що наговорив Пєсков
Кремлівський посіпака заявив, що через війну "деякі накладки неминучі". Він спробував пояснити проблеми "масштабом спецоперації" та запевнив, що міноборони країни-агресорки та інші російські відомства нібито провели гігантську роботу.
Пєсков заявив, що Путін кілька разів на добу обговорює російсько-українську війну з Сергєєм Шойгу. Крім цього представник Кремля зробив цинічну заяву. За його словами, Росія продовжує бойові дії, бо Москва нібито не бачить прогресу у мирному процесі навколо України.
Також Пєсков допустив зустріч російського диктатора з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Однак дата на цей час не узгоджена.
Інші заяви рупора Кремля
- Раніше Пєсков заявив, що наступник Владіміра Путіна має бути "таким самим". Його слова 24 Каналу пояснив керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Він зауважив, що жителі країни-агресорки не бачать альтернативи російському диктатору.
- Нагадаємо, що прессекретар Кремля намагався всіх переконати, що у Путіна нібито немає двійників. Після цього російський опозиційний політик Геннадій Гудков зазначив, що подібні заяви лише послаблюють режим.