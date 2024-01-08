Для так называемых лидеров России и Беларуси выборы являются только "игрой для своих". Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Сергей Асланян, отметив, что никого чужого к этому процессу не допускают.
Смотрите также "Путин хочет мира?" Почему странам НАТО следует уже готовиться к войне
Почему Кремль испугался кандидата Дунцовой
"Для Путина недопустимо мнение о том, что по его дворцу может ходить кто-то другой. Поэтому на любых кандидатов он смотрит с позиции: "кто тебя сюда впустил?" Более того, если бы Дунцову допустили к выборам, она могла бы стать второй Тихановской ", – рассказал Сергей Асланян.
Владимир Путин побоялся, что ситуация может повториться в России, люди откажутся сфальсифицировать голоса. В таком случае Дунцова могла бы одержать победу на выборах.
Для Путина это недопустимо. Так же как для Лукашенко, который не понимает, что власть может быть у кого-то другого, а не у него. Для них выборы – это игра, в которую "играют" только свои. Другого быть не может,
– заметил Асланян.
Положение дел в России сравнимо с Советским Союзом. Тогда также существовала Конституция, в которой вроде бы все было демократично, но реальность кардинально отличалась. Сегодня страна-агрессор показывает, что все вроде бы хорошо, "выборы" проводятся, но на самом деле их вообще нет.
Более того, в России могут быть расправы и даже физическое уничтожение тех, кто без разрешения выдвигает свои инициативы.
Удивительно, что после этого Дунцова выжила. Это свидетельствует о слабости власти,
– подчеркнул журналист.
Путин снова баллотируется на пост президента: что известно
- Российский диктатор 8 декабря 2023 года объявил, что в пятый раз подаст свою кандидатуру на должность президента. Перед тем он якобы имел разные мнения на этот счет, но решил, что "сегодня иначе нельзя". Так называемый "представитель парламента" оккупированной части Донецкой области Артем Жога обратился к Путину с просьбой идти на выборы. Об этом якобы просит "народ Донбасса".
- Перед тем было принято решение, что выборы все-таки состоятся. Однако глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова отметила, что впервые голосование проведут в такой "токсической геополитической атмосфере". Также она подчеркнула, что дистанционного волеизъявления для людей за границей не предусмотрено.
- Путин будет идти на выборы как самовыдвиженец. Такое решение поддержала группа избирателей, которая являетса обязательной в российском законодательстве. В эту группу людей вошел летчик Константин Ярошенко, обвиняемый в США в контрабанде наркотиков, миллиардер Алексей Репик, который застраивает разрушенный Мариуполь, российские пропагандисты и военные.