Таку думку висловила 24 Каналу російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова, зазначивши, що саме через те, що Борис Надєждін здобув таку популярність, його не зареєструють як кандидата. Вже є перші сигнали цього: з ЦВК Росії прозвучала заява про те, що документи, які подав Надєждін, не відповідають певним вимогам.

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Має потенціал зростання

Надєждін демонструє велике зростання рейтингу, навіть більше, ніж в Олексія Навального, коли він брав участь у виборах мера Москви у 2013 році. Тому він може набрати помітний відсоток голосів.

Надєждін може набрати більше ніж 10%. Антивоєнний кандидат в Росії має потенціал зростання підтримки до 30%. Однак саме через це його не зареєструють на виборах, тому що нікому не потрібно, щоб у Путіна було, умовно кажучи, менше ніж 80%,

– зазначила російська опозиціонерка.

Серед тих 30% росіян, які можуть підтримати Надєждіна, насамперед ті, хто розуміє, що сьогоднішня путінська Росія перебуває в глухому куті. Також й ті, хто категорично проти війни, яку проводить Путін в Україні. Крім того, багато росіяни втомились від Путіна, який вже 24 роки при владі.

Довідка. Борис Надєждін – російський ліберальний політик, ексдепутат держдуми, ексрадник першого віцепрем'єра Бориса Нємцова. Зокрема він працював з першим заступником глави адміністрації президента Росії Сєргєєм Кирієнко, який курує окуповані території України та внутрішню політику в Росії.

Ставка "зіграла"

Водночас Кремль не припускав, що Надєждін дістане такої підтримки. Російська влада розраховувала, допускаючи його до збирання підписів, що він провалить цей процес. Інші учасники президентських перегонів не зуміли зібрати підписи.

Це вдалося тільки Надєждіну та Сєргєю Малінковичу, лідеру кремлівського проєкту – партії "Комуністи Росії". Малінковича ймовірно також не зареєструють в кандидати на президентських виборах,

– припустила політична аналітикиня.

Також Надєждін має тісні зв'язки з Сєргєєм Кирієнко, першим заступником глави адміністрації президента Росії. Однак за словами учасника виборчих перегонів, він не спілкувався з Кирієнко з 2015 року.

Надєждін ймовірно дійсно не спілкується з Кирієнко, адже він є політиком з великим стажем, і має політичне чуття. Саме воно підказало, що він може стати "кандидатом останньої надії", і Надєждін ризикнув,

– підкреслила Ольга Курносова.

Вона додала, що якби йшлось про гравця в покер чи рулетку, можна було б сказати, що ставка Надєждіна "зіграла". Проте з боку казино "грає" російська держава, а в неї "виграти" в цій ситуації неможливо.

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