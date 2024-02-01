Одним із таких є ліберальний політик Борис Надєждін, який оживив президентську кампанію в країні-агресорці. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що виборчком дозволив йому збирати підписи на висунення кандидатом у президенти.
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Чому Надєждіна підтримали росіяни
Спочатку заступник голови адміністрації президента Росії Сєргєй Кирієнко за наказом Путіна заборонив росіянам висловлювати свою думку, а потім стрімко дозволив – це призвело до популярності Надєждіна. Якби журналістку Катєріну Дунцову не зняли з президентських перегонів, вона б також отримала потужну підтримку. На місці політика міг опинитися кожний учасник з протилежною позицією, ніж у Владіміра Путіна.
Надєждін – достатньо цікаве явище. Звісно, з самого початку його кандидатура була погоджена з Кремлем. Він підтримує зв'язки з Сєргєєм Кирієнко, який відповідальний за внутрішню політику. Зрозуміло, що це був проєкт Кремля,
– сказав російський опозиційний журналіст.
Борис Надєждін в останній день, 31 січня, подав заявку на участь у президентських виборах. Політик отримав серйозну підтримку російського населення, зібравши понад 100 тисяч голосів. Колишній депутат Державної думи Росії став фігурою, яка може "відв'язатися" від путінського режиму й балотуватися як незалежний кандидат.
Яка доля чекає Надєждіна
Центральна виборча комісія 29 січня зареєструвала Владіміра Путіна кандидатом на посаду президента Росії. Через внесені до конституції Росії зміни, чинний російський президент Владімір Путін має право стати президентом вп'яте, і навіть вшосте. Вперше він обійняв цю посаду у 2000 році.
"Перед Путіним постав непростий вибір – або одразу зняти Надєждіна з пробігу, тобто оголосити підписи недійсними, що в Росії дуже легко зробити, або довести його до кінця. Тоді ситуація стане достатньо смішною", – зазначив Яковенко.
Картина "вдячності державі" зникне і відбудеться зіткнення 2 позицій:
- Путін – за війну;
- Надєждін – проти війни.
Загалом складно сказати, скільки людей у Росії виступають проти Путіна та війни з Україною, бо немає соціологічних опитувань. Але за непрямими даними, мінімально 20 мільйонів росіян будуть готові підтримати Бориса Надєждіна.
Ця ситуація конче неприємна для Кремля. Проте, я думаю, у незалежності від того, що буде відбуватися з населенням, у кінцевому результаті Надєждіну намалюють максимум 5%,
– резюмував Ігор Яковенко.
Кандидати покидають "перегони" за посаду президента Росії
- Лідер партії "Російська загальнонародна спілка" Сєргєй Бабурін заявив про зняття своєї кандидатури відразу після того, як подав до Центрвиборчкому зібрані в його підтримку підписи. Навіщо він збирав підписи, Бабурін не пояснив. Російський політик закликав виборців "об'єднатися довкола кандидатури Путіна".
- Крім того, про вихід із президентських перегонів заявив і голова "Російської партії свободи та справедливості" Андрєй Богданов. Таке рішення російський політик схвалив незабаром після того, як подав до Центрвиборчкому підписи для реєстрації кандидатом у президенти Росії.
- Також колишню тележурналістку Катєріну Дунцову дискваліфікували як кандидата на наступних президентських виборах в Росії. Члени виборчкому одноголосно проголосували за відхилення її кандидатури, посилаючись на "численні порушення" в документах, які вона подала на підтримку своєї кандидатури.