Одним із таких є ліберальний політик Борис Надєждін, який оживив президентську кампанію в країні-агресорці. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що виборчком дозволив йому збирати підписи на висунення кандидатом у президенти.

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Чому Надєждіна підтримали росіяни

Спочатку заступник голови адміністрації президента Росії Сєргєй Кирієнко за наказом Путіна заборонив росіянам висловлювати свою думку, а потім стрімко дозволив – це призвело до популярності Надєждіна. Якби журналістку Катєріну Дунцову не зняли з президентських перегонів, вона б також отримала потужну підтримку. На місці політика міг опинитися кожний учасник з протилежною позицією, ніж у Владіміра Путіна.

Надєждін – достатньо цікаве явище. Звісно, з самого початку його кандидатура була погоджена з Кремлем. Він підтримує зв'язки з Сєргєєм Кирієнко, який відповідальний за внутрішню політику. Зрозуміло, що це був проєкт Кремля,

– сказав російський опозиційний журналіст.

Борис Надєждін в останній день, 31 січня, подав заявку на участь у президентських виборах. Політик отримав серйозну підтримку російського населення, зібравши понад 100 тисяч голосів. Колишній депутат Державної думи Росії став фігурою, яка може "відв'язатися" від путінського режиму й балотуватися як незалежний кандидат.

Зауважте! Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів, що Надєждіна помилково вважають "опозиціонером". Хоч політик виступає проти війни в Україні, він не збирається повертати нашій державі окуповані території.

Яка доля чекає Надєждіна

Центральна виборча комісія 29 січня зареєструвала Владіміра Путіна кандидатом на посаду президента Росії. Через внесені до конституції Росії зміни, чинний російський президент Владімір Путін має право стати президентом вп'яте, і навіть вшосте. Вперше він обійняв цю посаду у 2000 році.

"Перед Путіним постав непростий вибір – або одразу зняти Надєждіна з пробігу, тобто оголосити підписи недійсними, що в Росії дуже легко зробити, або довести його до кінця. Тоді ситуація стане достатньо смішною", – зазначив Яковенко.

Картина "вдячності державі" зникне і відбудеться зіткнення 2 позицій:

Путін – за війну;

Надєждін – проти війни.

Загалом складно сказати, скільки людей у Росії виступають проти Путіна та війни з Україною, бо немає соціологічних опитувань. Але за непрямими даними, мінімально 20 мільйонів росіян будуть готові підтримати Бориса Надєждіна.

Ця ситуація конче неприємна для Кремля. Проте, я думаю, у незалежності від того, що буде відбуватися з населенням, у кінцевому результаті Надєждіну намалюють максимум 5%,

– резюмував Ігор Яковенко.

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