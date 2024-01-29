Вперше Путін обійняв посаду президента Росії у 2000 році. Станом на 2024 рік чинний російський президент балотується уже на п'ятий термін, інформує 24 Канал.

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Путін отримав статус кандидата у президенти

Центральна виборча комісія Росії 29 січня зареєструвала Владіміра Путіна кандидатом на посаду президента Росії.

"Зареєструвати кандидата на посаду президента Російської Федерації Володимира Володимировича Путіна, 1952 року народження, 29 січня 2024 року о 11 годині 23 хвилини", – йдеться в постанові, прийнятій на засіданні ЦВК.

В росЗМІ зазначили, що з 60 тисяч підписів за висування Путіна, перевірених комісією, недійсними визнано 0,15% за можливих 5% похибки. Про це заявила секретар ЦВК Бударіна.

Вона зазначила, що до другої частини списку довірених осіб Путіна на виборах увійшло 198 осіб.

Посвідчення про реєстрацію кандидата голова ЦВК Елла Памфілова вручила співголові виборчого штабу Путіна Владіміру Машкову. Той пообіцяв передати його президенту "найближчим часом".

Варто зазначити, що слоганом президентських виборів у Росії в 2024 році стане "Разом ми сила – Голосуємо за Росію!".

Довідка! Поточний термін повноважень глави Кремля Путіна спливає 7 травня 2024 року. У разі перемоги у виборах 2024 року Путін обійматиме посаду глави держави до 2030 року. Поправки, що вносили до Конституції в 2020 році "обнулили" його попередні президентські терміни.

Раніше, у росЗМІ повідомляли, що активісти подали до ЦВК Росії понад 300 скарг про порушення під час збору підписів за Путіна.

Відомо, що в основній заяві від 22 січня ті, хто підписався, вимагали не реєструвати Путіна як кандидата в президенти Росії на підставі "масових порушень, допущених при зборі підписів".

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