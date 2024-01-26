Радник голови ОПУ Михайло Подоляк висловив 24 Каналу свою думку щодо Надеждіна. Як відомо, цей кандидат не збирається повертати Україні окуповані території.

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"Немає ніякого виборчого процесу в Росії. Немає ніяких опозиційних кандидатів. Надєждін – це не опозиційний кандидат", – констатував Подоляк.

Надєждін пов'язаний із заступником керівника адміністрації російського президента – Сергєєм Кирієнком, який натепер займається "інтеграцією" окупованих територій до країни-агресорки.

Крім того, так званий "опозиціонер" мав спільні епізоди з головою партії "Справедлива Росія" – Сергєєм Міроновим, який разом із дружиною "вдочерив" викрадену з України дівчинку.

Росію змінить не опозиція

Попри сплеск популярності Надєждіна в Росії, навряд чи його ім'я таки опиниться у виборчих бюлетенях, адже цей процес погоджує Кремль. Найімовірніше, його усунуть, як попередню "антивоєнну" кандидатку Катєріну Дунцову.

Це шоу потрібне Владіміру Путіну для того, щоб продемонструвати "легітимність" і "конкурентність" на виборах. Але їхній результат уже буде таким, як "треба".

До змін у Росії призведе не "опозиційний тиск", а виключно поле бою.

Щойно будуть якісь суттєві тактичні поразки, у Росії почнуться соціальні бунти, які ми побачили в Дагестані, Башкортостані та в інших регіонах. Саме вони приведуть до зміни політичного режиму в Росії,

– констатував Подоляк.

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