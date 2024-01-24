Російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський прокоментував цей феномен 24 Каналу. Він наголосив, що люди, які ставлять свої підписи за Надєждіна, дуже ризикують.

До теми Швидко прибрали з інформпростору: чому Путін злякався конкуренції Дунцової на виборах

"Підписи за Надєждіна видаються референдумом проти війни й навіть проти Владіміра Путіна для когось. Принаймні про це люди говорять у соціальних мережах", – зазначив Олевський.

Невідомо, чим ця історія завершиться. Можливо, у такий спосіб влада хоче отримати списки людей, які не підтримують війну проти України.

Що відомо про Надеждіна

Попри "антивоєнну" риторику, Надєждін робив доволі суперечливі заяви, зокрема про територіальну цілісність України. В інтерв'ю SOVA він сказав, що "це питання переговорів і мирного договору", і додав, що розв'язуватиме його відповідно до російської конституції.

Зверніть увагу! Путін незаконно анексував окуповані території України й вписав їх у конституцію. Оскільки Надєждін покладається на її положення, то він не збирається повертати Крим, Донеччину, Луганщину, Херсонщину й Запоріжжя.

Олевський зауважив, що Надєждін змушений взоруватись на основний державний документ з огляду на нинішню ситуацію в Росії, хоча може мати іншу думку. Значно важливіше те, що говорять люди, які стоять у чергах для підписів.

Хочу звернути увагу, що офіційні російські ЗМІ, тобто пропаганда, просто повністю це (черги людей для підписів – 24 Канал) ігнорують,

– підсумував Олевський.

Вибори в Росії: основне