Російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський прокоментував цей феномен 24 Каналу. Він наголосив, що люди, які ставлять свої підписи за Надєждіна, дуже ризикують.
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"Підписи за Надєждіна видаються референдумом проти війни й навіть проти Владіміра Путіна для когось. Принаймні про це люди говорять у соціальних мережах", – зазначив Олевський.
Невідомо, чим ця історія завершиться. Можливо, у такий спосіб влада хоче отримати списки людей, які не підтримують війну проти України.
Що відомо про Надеждіна
Попри "антивоєнну" риторику, Надєждін робив доволі суперечливі заяви, зокрема про територіальну цілісність України. В інтерв'ю SOVA він сказав, що "це питання переговорів і мирного договору", і додав, що розв'язуватиме його відповідно до російської конституції.
Олевський зауважив, що Надєждін змушений взоруватись на основний державний документ з огляду на нинішню ситуацію в Росії, хоча може мати іншу думку. Значно важливіше те, що говорять люди, які стоять у чергах для підписів.
Хочу звернути увагу, що офіційні російські ЗМІ, тобто пропаганда, просто повністю це (черги людей для підписів – 24 Канал) ігнорують,
– підсумував Олевський.
Вибори в Росії: основне
- "Дорога бюрократія", як цю процедуру назвав Дмітрій Пєсков, запланована на 15–17 березня 2024 року. Владімір Путін не наважувався оголосити про балотування аж до 8 грудня.
- І це не дивно, адже в Росії доволі напружена ситуація. Крім проблем з економікою та опаленням, країна-агресорка дедалі частіше зазнає дронових атак, а також нею ширяться протестні настрої башкирів і дружин мобілізованих.
- Водночас майже не лишається сумнівів у тому, що Путіна вкотре "переоберуть". До слова, він підписав закон про голосування у воєнний час.