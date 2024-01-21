Про це 24 Каналу заявив голова татаро-башкирської служби "Радіо Свобода" Рим Гільфанов, зауваживши, що у Башкортостані місцеве населення відчуло себе обділеним. Мовляв, голова регіону більше служить Кремлю, а не людям. Зазначимо, що спочатку протести розпочалися у місті Баймак.

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"Воно (населення – 24 Канал) реально вважає, що Радій Хабіров – регіональний голова, більше служить Москві, аніж піклується про інтереси місцевого населення", – сказав Гільфанов.

Хоча раніше у місцевих були на нього сподівання. Однак з часом, коли в регіони почали приходити менеджери російських корпорацій, люди почали обурюватися тим, що він дає "більший шматок пирога" менеджерам, а не захищає інтереси населення.

Війна Росії проти України теж це підбурила. Російське керівництво активно використовувало етнічні батальйони, які створюються особливо активно в Башкортостані,

– зауважив голова татаро-башкирської служби "Радіо Свобода".

Хоч ці батальйони й не мають особливого успіху, але Хабіров цим виділяється серед інших регіонів Росії. Мовляв, він увесь час старається.

Ймовірно, це можна пояснити тим, що, коли він працював в адміністрації президента Росії в управлінні внутрішньою політикою, він "курував" регіонами України, які опинилися під російською окупацією. Мовиться особливо про тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Окрім того, він дружить з гауляйтером так званої "ДНР" Денисом Пушиліним. Туди з Башкирії відправляють "гуманітарну допомогу".

До людей поступово доходить

Тим часом Башкортостан бідує. Особливо, Зауралля, де проживають корінні башкири. Звідти набирають людей на війну проти України. Або ж населення їздить на заробітки Росією, адже на місцях роботи немає.

"Це все розуміння настало нарешті, що в принципі голова про місцевих взагалі не дбає. Думаю, що це сильно підбурило протести", – переконаний Рим Гільфанов.

Активна частина населення Башкирії починає все більше розуміти, що їх беруть воювати проти України частіше, аніж росіян. Протести спочатку спалахнули на основі екологічних вимог, але за кілька днів у мережі почали з'являтися заклики, аби башкири "прокинулися". Мовляв, їм забороняють мову, відправляють на війну проти України. А також – називають росіянами, хоча вони не є ними.

Це, схоже, натяк на те, що в Росії нині проводиться активна політика русифікації. Путін цього не приховує. Зараз уже почали відкрито говорити, що "неважливо – ти татарин чи башкир. Ти живеш у Росії – означає, що ти росіянин". Це все починає до людей доходити,

– наголосив голова татаро-башкирської служби "Радіо Свобода".

Особлива активна частина башкирської та частково татарської еліти цим дуже сильно незадоволена.

Протести в Башкирії: що відомо