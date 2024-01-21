Об этом 24 Каналу заявил глава татаро-башкирской службы "Радио Свобода" Рим Гильфанов, отметив, что в Башкортостане местное население почувствовало себя обделенным. Мол, глава региона больше служит Кремлю, а не людям. Отметим, что сначала протесты начались в городе Баймак.

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"Оно (население – 24 Канал) реально считает, что Радий Хабиров – региональный председатель, больше служит Москве, чем заботится об интересах местного населения", – сказал Гильфанов.

Хотя раньше у местных были на него надежды. Однако со временем, когда в регионы стали приходить менеджеры российских корпораций, люди начали возмущаться тем, что он дает "больший кусок пирога" менеджерам, а не защищает интересы населения.

Война России против Украины тоже это возбудила. Российское руководство активно использовало этнические батальоны, которые создаются особенно активно в Башкортостане,

– отметил глава татаро-башкирской службы "Радио Свобода".

Хотя эти батальоны и не имеют особого успеха, но Хабиров этим выделяется среди других регионов России. Мол, он все время старается.

Вероятно, это можно объяснить тем, что, когда он работал в администрации президента России в управлении внутренней политикой, он "курировал" регионами Украины, оказавшимися под российской оккупацией. Речь идет особенно о временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Кроме того, он дружит с гауляйтером так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным. Туда из Башкирии отправляют "гуманитарную помощь".

До людей постепенно доходит

Тем временем Башкортостан бедствует. Особенно Зауралье, где проживают коренные башкиры. Оттуда набирают людей на войну против Украины. Или же население ездит на заработки по России, ведь на местах работы нет.

"Это все понимание наступило наконец, что в принципе глава о местных вообще не заботится. Думаю, что это сильно подстегнуло протесты", – убежден Рим Гильфанов.

Активная часть населения Башкирии начинает все больше понимать, что их берут воевать против Украины чаще, чем россиян. Протесты сначала вспыхнули на основе экологических требований, но через несколько дней в сети начали появляться призывы, чтобы башкиры "проснулись". Мол, им запрещают язык, отправляют на войну против Украины. А также – называют россиянами, хотя они не являются ими.

Это, похоже, намек на то, что в России сейчас проводится активная политика русификации. Путин этого не скрывает. Сейчас уже начали открыто говорить, что "неважно – ты татарин или башкир. Ты живешь в России – значит, ты русский". Это все начинает до людей доходить,

– подчеркнул глава татаро-башкирской службы "Радио Свобода".

Особо активная часть башкирской и частично татарской элиты этим очень сильно недовольна.

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