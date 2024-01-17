Ситуация набирает обороты, передает 24 Канал. Митингующие уже призывают своих земляков вернуться на родину с войны в Украине.

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"Я призываю всех бойцов Башкирии покинуть территорию Украины и вернуться на свою родину для защиты своей земли и своего народа. Пока вы сражаетесь за амбиции одного человека, ваш народ бьют дубинками ОМОН и росгвардия. Возвращайтесь в защиту своей земли", – заявила одна башкирка.

По одной из версий, активист Алсынов высказывался против частичной мобилизации и призывал земляков не ехать на войну в Украину.

Есть пострадавшие и задержанные

Местные СМИ сообщили о нескольких пострадавших в результате столкновения с правоохранителями. К зданию суда, где протестующие перекрыли дорогу, приезжала скорая помощь.

Кроме того, говорят о задержании около 20 человек. Их пообещали отпустить, если протестующие начнут расходиться.

В регионе начались сбои в работе мессенджеров, освещающих ход протеста. Предполагают, что это власть глушит интернет.

Акция протеста проходит с 15 января. В среду, 17 января, она приобрела новые масштабы ввиду финального заседания суда относительно Алсынова.

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