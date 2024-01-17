Ситуація набирає обертів, передає 24 Канал. Мітингувальники вже закликають своїх земляків повернутися на батьківщину з війни в Україні.
До теми У російській Башкирії спалахнули масові протести: силовики розганяють людей
"Я закликаю всіх бійців Башкирії залишити територію України й повернутись на свою батьківщину для захисту своєї землі й свого народу. Поки ви воюєте за амбіції однієї людини, ваш народ б'ють кийками ОМОН і росгвардія. Повертайтесь на захист своєї землі", – заявила одна башкирка.
За однією з версій, активіст Алсинов висловлювався проти часткової мобілізації й закликав земляків не їхати на війну в Україну.
Є постраждалі й затримані
Місцеві ЗМІ повідомили про кількох постраждалих унаслідок зіткнення з правоохоронцями. До будівлі суду, де протестувальники перекрили дорогу, приїздила швидка допомога.
Крім того, кажуть про затримання близько 20 людей. Їх пообіцяли відпустити, якщо протестувальники почнуть розходитись.
У регіоні почалися збої в роботі месенджерів, які висвітлюють перебіг протесту. Припускають, що це влада глушить інтернет.
У Росії дедалі тривожніше: останні новини
- Як відомо, у країні-агресорці радикалізується рух дружин мобілізованих. Жінки висувають претензії особисто до Владіміра Путіна й погрожують, що кількість їхніх прихильників зростатиме.
- Крім того, збільшується невдоволення через проблеми з опаленням. Росіяни гріються біля багать у власних подвір'ях і скандують "Замєрзаєм!".
- До того ж у Росії почастішали вибухи. Зокрема, вночі 16 січня було гучно у Воронежі, де під ударом опинився аеродром "Балтимор".