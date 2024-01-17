Ситуація набирає обертів, передає 24 Канал. Мітингувальники вже закликають своїх земляків повернутися на батьківщину з війни в Україні.

До теми У російській Башкирії спалахнули масові протести: силовики розганяють людей

"Я закликаю всіх бійців Башкирії залишити територію України й повернутись на свою батьківщину для захисту своєї землі й свого народу. Поки ви воюєте за амбіції однієї людини, ваш народ б'ють кийками ОМОН і росгвардія. Повертайтесь на захист своєї землі", – заявила одна башкирка.

За однією з версій, активіст Алсинов висловлювався проти часткової мобілізації й закликав земляків не їхати на війну в Україну.

Є постраждалі й затримані

Місцеві ЗМІ повідомили про кількох постраждалих унаслідок зіткнення з правоохоронцями. До будівлі суду, де протестувальники перекрили дорогу, приїздила швидка допомога.

Крім того, кажуть про затримання близько 20 людей. Їх пообіцяли відпустити, якщо протестувальники почнуть розходитись.

У регіоні почалися збої в роботі месенджерів, які висвітлюють перебіг протесту. Припускають, що це влада глушить інтернет.

Акція протесту триває з 15 січня. У середу, 17 січня, вона набула нових масштабів з огляду на фінальне засідання суду щодо Алсинова.

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