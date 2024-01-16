Зрештою стало відомо, що атака безпілотників у Воронежі була спрямована на аеродром "Балтимор". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У Воронежі атакували аеродром "Балтимор"

Російські журналісти зазначили, що, за даними російського міноборони, Воронезьку область вночі атакували 8 безпілотників. Росіяни відзвітували, що буцімто 5 безпілотників знищили, а 3 перехоплено.

РосЗМІ також заявили, що 2 БпЛА було збито безпосередньо в районі військового аеродрому "Балтимор". За попередньою інформацією, там пошкоджень нібито немає.

Зверніть увагу! На аеродромі "Балтимор" дислокується 47 гвардійський бомбардувальний авіаполк. Це летовище регулярно використовують військово-космічні сили Росії для завдання авіаударів по території України.

Водночас ще один безпілотник влучив у балкон квартири 10-поверхового будинку, внаслідок чого буцімто поранень зазнала 10-річна дівчинка. Цей будинок розташований за 7 кілометрів від летовища.

Уламки ще одного безпілотника знайшли жителі будинку на вулиці Острогозька. Він перебуває за 2 кілометри від аеродрому. Уламки ще одного безпілотника впали в районі села Архангельське, іншого в районі села Новогрем'яченське. Ще 2 БпЛА впали у селі Дівиця,

– зазначили російські журналісти.

Крім того, стосовно атаки безпілотників висловився й губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв. Він наголосив, що всього внаслідок атаки пошкоджень зазнали 35 квартир у 10 будинках.

Російські журналісти також наголошують, що всіх жителів пошкоджених квартир тимчасово розмістили у школі №84 у Воронежу. На місці подій також працюють оперативні служби, які оточили території падіння уламків, оцінюють наслідки атаки та оперативно встановлюють тимчасове скління.

Очевидці також кажуть про атаку аеродрому "Балтимор"

У місцевих телеграм-каналах Воронежа очевидці також зазначали, що чули вибухи неподалік аеродрому "Балтимор". Росіяни також писали, що, судячи з вибухів, приліт на летовище дійсно був.



Росіяни бідкаються про атаку на аеродром "Балтимор" / Скриншот 24 Каналу

Жителі Воронежа також казали, що гучні звуки чули у Совєтському районі Воронежа. Але у чаті заперечують, мовляв, він розташований далеко від аеродрому "Балтимор".



Росіяни кажуть про вибухи біля летовища "Балтимор" / Скриншот 24 Каналу

Крім того, росіяни, як завжди, не цураються писати точні місця прильотів, чим полегшують роботу ворожим атакам. Однак деякі користувачі мережі все ж кричали, щоб чистили чати й нічого про вибухи не писали.

У Воронежі двічі лунали вибухи