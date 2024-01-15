Росіяни отримуватимуть гідну відповідь на злочини, які вчиняють в Україні. Детальніше про це 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

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Завдання від Зеленського

Впродовж останніх двох – трьох тижнів російські окупанти інтенсифікували ракетні обстріли України. Це відбувається на тлі новин про підготовку України до отримання західних винищувачів

Не думаю, що ці божевільні прив'язують це до передачі F-16. У них своя логіка й тактика. Єдине, що я можу сказати, Президент України Володимир Зеленський на останніх засіданнях Ставки Верховного Головнокомандувача дав чітке завдання, щоб ми обов'язково на кожну атаку агресора відповідали,

– наголосив Олексій Данілов.

За словами секретаря РНБО, відповідні інституції отримали свої завдання. Найімовірніше, для російських загарбників готуватимуть чимало "сюрпризів".

"Найближчим часом ви побачите ще більше приємних новин, які стосуються знищення певних об'єктів у Росії. Усе заради того, щоб вони припинили ту терористичну навалу, яку здійснюють на території нашої країни", – підкреслив Данілов.

Жоден злочин росіян не залишиться безкарним.

Ворогів нищитимуть усюди

Торік Росія масово обстрілювала об'єкти критичної інфраструктури в Україні, що спричинило до великих проблем в енергосистемі та не лише. Данілов зазначив, що за певних умов такі об'єкти можуть бути під ударом і на російській території.

Якщо ці об'єкти (критичної інфраструктури – 24 Канал) використовують російські військові для підготовки тих чи інших речей, вони будуть знищені. Це цілі, які не обговорюються,

– зазначив Данілов.

Раніше наші партнери на Заході вважали, що в України немає права знищувати росіян на їхній території. Однак ця ситуація кардинально змінюється.

"Ми не будемо ні в кого запитувати, у який спосіб нам знищувати, підкреслюю, власною зброєю терористів, де б вони не перебували", – зауважив Данілов.

Російські окупанти будуть знищені, хоч як і де б не ховалися.

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