Українські захисники продовжують нищити російську техніку та особовий склад. Стало відомо, що уражено ЗРК "Тор" та досить рідкісну російську САУ 2С34 "Хоста".
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Росія здійснила 914 артобстрілів
Російська армія не припиняє завдавати авіаційних ударів. За минулу добу, тобто 13 січня, ворог завдав 34 таких удари.
Скидають керовані авіабомби. Більшість – на Донеччині,
– уточнив Тарнавський.
Крім цього, за його словами, зафіксовано декілька випадків використання гелікоптерів Ка-52 та штурмовиків Су-25. Ворог провів 43 бойових зіткнення. Свої зусилля росіяни концентрують в районах Авдіївки та Новомихайлівки.
За добу там Росія втратила 437 осіб та 60 одиниць військової техніки. Також злетів у повітря 1 ворожий склад з боєприпасами.
Втрати ворога
Окупанти продовжують зазнавати чималих втрат – лише протягом минулої доби було ліквідовано 840 російських солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 370 000 особового складу. Варто зазначити, що ця кількість є приблизною, адже підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів в умовах активних бойових дій дуже складно.
Від 24 лютого 2022 року втрати ворога сягають:
- танків – 6 075 (+10),
- бойових броньованих машин – 11 302 (+33),
- артилерійських систем – 8 747 (+19),
- РСЗВ – 957 (+0),
- засобів ППО – 648 (+2),
- літаків – 329 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 861 (+13),
- крилатих ракет – 1 814 (+8),
- кораблів /катерів – 23 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 667 (+35),
- спеціальної техніки – 1 353 (+8).