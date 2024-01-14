Видання зазначило, що Росія вступила у повномасштабну війну з 2 987 танками. Додало, що за майже 23 місяців запеклих боїв окупанти втратили щонайменше 2 619 танків, що підтверджують незалежні аналітики.

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Окупанти можуть залишитися без танків

1725 знищених, 145 пошкоджених, 205 покинутих і 544 захоплених Т-55, Т-62, Т-72, ​​Т-80 і Т-90,

– зазначило видання.

Додало, що якби у Кремля не було варіантів заміни військових втрат, окупаційна армія мала б зараз лише 368 танків. Видання зауважило, це занадто мало для захисту від власного бронетанкового корпусу України, який разом з довоєнними, відновленими та переданими партнерами танками, за вирахуванням втрат, може налічувати близько тисячі одиниць техніки.

"Уралвагонзавод" на півдні Росії виробляє нові Т-90М. Ще 4 інші підприємства ремонтують і модернізують старі танки, що десятками років перебувають на складах.

Кремль стверджує, що отримав 1500 нових і модернізованих танків внаслідок інтенсивних промислових зусиль. Втім, аналітики сумніваються, що цифри, які озвучив ворог, правдиві.

У Росії може бути менш ніж 2400 робочих танків. Набагато менше. Тому що Росія може не виробляти так багато нових і модернізованих танків, як заявляв Кремль,

– підкреслило видання.

Аналіз французької розвідувальної групи ARI дійшов висновку, що російська промисловість виробляє всього-на-всього 390 танків на рік.

"Це означає, що у 2022 і 2023 роках вона могла побудувати або відремонтувати всього 780 танків. Якщо це правда, то російські збройні сили можуть скоротитися до 1180 танків", – зауважило видання.

Приблизно за 2 – 3 роки можуть закінчитися й БМП

Також видання зауважило, що окупаційні війська втрачають принаймні стільки БМП, скільки російська промисловість будує нових або знімає з довгострокового зберігання. Це має значення, зауважило видання.

У 2022 році аналітик Фонду Карнегі Майкл Кофман писав, що підозрює, що головний недолік Росії в бронетехніці полягає не в танках, а саме в БМП.

Росіяни пішли на війну (повномасштабну – 24 Канал) проти України в лютому 2022 року, маючи близько 4000 БМП-1, озброєних БМП-2 і новітніх БМП-3. Але за 23 місяці запеклих боїв українці вивели з ладу близько 2000 таких машин, що підтверджують незалежні аналітики,

– зазначило видання.

Додало, що йдеться 1000 розбитих, покинутих або захоплених БМП на рік для країни, яка може виробляти або повертати зі зберігання 1000 БМП на рік.

Та й резерви агресора не нескінченні. За останніми підрахунками, зробленими на основі супутникових знімків, на складах Росії залишилося 3 000 старих БМП, з них понад 700, швидше за все, не підлягають відновленню.

Зверніть увагу! За даними Генштабу ЗСУ на ранок 14 січня, росіяни вже втратили 6075 танків і 11 302 ББМ.