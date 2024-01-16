"Бавовнятко" продовжує свої гастролі. Відомо, що 16 січня вночі у російському Воронежі пролунала серія вибухів. Про це у місцевих телеграм-каналах почали скаржитися самі мешканці країни-агресорки.

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Скаржаться на атаку дронів

Отже, спочатку місцеві мешканці почали повідомляти про звуки вибухів в районі аеропорту. Попередньо, працювала ППО та пролітали БпЛА. Відомо, що вибухи чули мешканці Південно-Західного району та Шилово.

Мешканці знімають вибухи у Воронежі: дивіться відео

Також мешканці Воронежа бідкалися, що від гучних вибухів буквально тряслися шибки. Спочатку писали про від 5 до 9 вибухів, а пізніше – про 15. Але це ще не все, адже нарікали на яскраві спалахи.

Росіяни скаржаться на вибухи у Воронежі: дивіться відео

Звернімо увагу, що росіяни не надто добирають слова, фільмуючи роботу ППО. Воно й не дивно, адже часто російська протиповітряна оборона ні на що не здатна. І це не менше засмучує самих окупантів, яких годують байками про те, що "всьо пад кантролєм".

У Воронежі пролунали потужні вибухи: дивіться відео

Одна з місцевих мешканок постаралася. Вона хотіла показати своїм підписникам, як гарно сяє десь за горизонтом у неї за вікнами. Тицяла пальцем доти, поки не почула гучний вибух, який буквально витиснув з неї протяжний вигук: "Б***ьььь!".

Росіянка відреагувала на вибухи у Воронежі: дивіться відео 18+

Росії варто очікувати на сюрпризи

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі 24 Каналу наголосив, що росіяни отримуватимуть гідну відповідь на скоєні в Україні злочини.

Упродовж останніх кількох тижнів окупанти інтенсифікували ракетні обстріли по нашій країні. І це на фоні новин про підготовку України до отримання винищувачів західного виробництва.

Не думаю, що ці божевільні прив'язують це до передачі F-16. У них своя логіка й тактика. Єдине, що я можу сказати, Президент України Володимир Зеленський на останніх засіданнях Ставки Верховного Головнокомандувача дав чітке завдання, щоб ми обов'язково на кожну атаку агресора відповідали,

– наголосив Олексій Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що відповідні інституції отримали свої завдання. Тож, для російських загарбників можуть готувати чимало "сюрпризів".