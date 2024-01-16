"Бавовнятко" продолжает свои гастроли. Известно, что 16 января ночью в Воронеже прозвучала серия взрывов. Об этом в местных телеграм-каналах начали жаловаться сами жители страны-агрессора.

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Жалуются на атаку дронов

Итак, поначалу местные жители стали сообщать о звуках взрывов в районе аэропорта. Предварительно, работала ПВО и пролетали БПЛА. Известно, что взрывы слышали жители Юго-Западного района и Шилово.

Жители снимают взрывы в Воронеже: смотрите видео

Также жители Воронежа жаловались, что от громких взрывов буквально тряслись стекла. Сначала писали об от 5 до 9 взрывов, а позже – о 15. Но это еще не все, ведь сетовали на яркие вспышки.

Россияне жалуются на взрывы в Воронеже: смотрите видео

Обратим внимание, что россияне не слишком подбирают слова, снимая работу ПВО. Оно неудивительно, ведь часто российская противовоздушная оборона ни на что не способна. И это не меньше огорчает самих оккупантов, которых кормят баснями о том, что "все под контролем".

В Воронеже раздались мощные взрывы: смотрите видео

Одна из местных жительниц постаралась. Она хотела показать своим подписчикам, как красиво сияет где-то за горизонтом у нее за окнами. Тычала пальцем до тех пор, пока не услышала громкий взрыв, который буквально выжал из нее протяжный возглас: "Б***ьььь!".

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Ближе к 3 ночи появилось заявление от российского минобороны. Кстати, она ярко отличается от привычных. Ведь на этот раз, с учетом 15 звуков взрывов, отчитались лишь о якобы сбитии трех украинских БПЛА над Воронежской областью.

России стоит ожидать сюрпризов

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире 24 Канала отметил, что россияне будут получать достойный ответ на совершенные в Украине преступления.

За последние несколько недель оккупанты интенсифицировали ракетные обстрелы по нашей стране. И это на фоне новостей о подготовке Украины к получению истребителей западного производства.

Не думаю, что эти сумасшедшие привязывают это к передаче F-16. У них своя логика и тактика. Единственное, что я могу сказать, Президент Украины Владимир Зеленский на последних заседаниях Ставки Верховного Главнокомандующего дал четкую задачу, чтобы мы обязательно на каждую атаку агрессора отвечали,

– подчеркнул Алексей Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что соответствующие институты получили свои задачи. Для российских захватчиков могут готовить немало "сюрпризов".