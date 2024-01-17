Як пишуть росЗМІ, велика акція протесту відбулася у місті Баймак в республіці Башкортостан 15 січня, інформує 24 Канал.

Мітинг в місті Баймак

Відомо, що учасники демонстрації зібралися біля суду, де виносили вирок місцевому активісту Фаїлю Алсинову. Чоловіка звинувачують в "розпалювання міжнаціональної ворожнечі".

За даними місцевих видань та телеграм-каналів, велика кількість мітингувальників їхали до суду на автівках. У місто зігнали підрозділи силовиків.

Зазначають, що у мітингу взяли участь близько тисячі людей, проте в деяких телеграм-каналах пишуть, що було 5 тисяч протестувальників.

За оцінкою одного з росЗМІ, це одна з найбільших акцій протесту в Росії з початку повномасштабної війни в Україні.



Мітинг в місті Баймак: дивіться відео

Акції протесту продовжилися і сьогодні, коли розпочалося фінальне засідання суду. Між силовиками та мітингувальниками почалися сутички.

Відомо, що поліція та "росгвардія" почала блокувати дороги, а у місті взагалі відключили інтернет.