Як пишуть росЗМІ, велика акція протесту відбулася у місті Баймак в республіці Башкортостан 15 січня, інформує 24 Канал.
Мітинг в місті Баймак
Відомо, що учасники демонстрації зібралися біля суду, де виносили вирок місцевому активісту Фаїлю Алсинову. Чоловіка звинувачують в "розпалювання міжнаціональної ворожнечі".
За даними місцевих видань та телеграм-каналів, велика кількість мітингувальників їхали до суду на автівках. У місто зігнали підрозділи силовиків.
Зазначають, що у мітингу взяли участь близько тисячі людей, проте в деяких телеграм-каналах пишуть, що було 5 тисяч протестувальників.
За оцінкою одного з росЗМІ, це одна з найбільших акцій протесту в Росії з початку повномасштабної війни в Україні.
Мітинг в місті Баймак: дивіться відео
Акції протесту продовжилися і сьогодні, коли розпочалося фінальне засідання суду. Між силовиками та мітингувальниками почалися сутички.
Відомо, що поліція та "росгвардія" почала блокувати дороги, а у місті взагалі відключили інтернет.