Ще раніше дружини мобілізованих в Росії виходили на поодинокі пікети. Однак ситуація загострюється і все може вийти з-під контролю. Таку думку 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.
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У Росії починають виходити на мітинги
У Башкортостані 15 січня пройшла велика акція протесту, де місцевий суд розглядає кримінальну справу проти активіста Фаїля Алсинова. Його обвинувачують в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. За даними місцевих ЗМІ, біля суду могло зібратися близько від 5 до 10 тисяч осіб. Туди ж відправили всі можливі підрозділи міліції.
"У всіх маленьких республіках насправді набагато ширшою є горизонтальна демократія – зв'язок і солідарність між людьми. Раніше на мітинги проти мобілізації виходили жінки в Дагестані, у місцевої влади не вийшло їх розіграти, тож потім їх задобрювати грошима та подачками", – пояснив Жирнов.
Такі протестні настрої можуть покотитися по всій Росії з інших причин.
Є серйозна надія на це. Путін уже всім набрид, накопичилось дуже багато проблем за 24 роки. Одна проблема накладається на іншу – ростуть ціни на яйця та курятину, на ЖКГ, хоч з кожним роком ЖКГ все гіршає й гіршає,
– наголосив Сергій Жирнов.
Зараз чи не найголовнішою проблемою Росії є аномальні морози, з якими не можуть впоратися комунальники. До того ж відбуваються часті прориви теплотрас, через проблеми з трубами під'їзди росіян затоплює, а потім вони замерзають. А ось чоловіки, які раніше працювати в ремонтних послугах, пішли воювати. Тож кадрова проблема також загострюється.
Яка загроза для Путіна
Накопичення проблем у маленьких республіках проходить швидше, ніж у великих агломераціях. Люди з глибинок є найбільшими внутрішніми жертвами путінського режиму.
Зазвичай звідти йде мобілізація. Людей не беруть з Москви чи Пітера, їх беруть з цих маленьких республік. (Протестний) потенціал росте і зумовлений тим, що в цих республіках специфічна демократія. У них досі проводять спільні збори на кшталт віче просто неба. Загравання з цією родоплемінною демократією тепер обернулося проти Путіна,
– зауважив Жирнов.
Такі збори не можна розганяти, бо раніше це показували як досягнення. Мовляв, у великій Росії є місце для різних культурних традицій та цінностей.
"Якщо зараз їх почнуть розганяти дубинками, це виглядатиме дуже погано на тлі передвиборчої кампанії. Та й узагалі зараз нікого дубинками розганяти не можна, тому що родичі всіх цих людей перебувають на фронті з автоматами. Вони можуть, як Пригожин, зі своєю зброєю знятись з фронту і піти з'ясовувати стосунки. Це може закінчити дуже погано", – пояснив ексрозвідник.
Може здаватися, що якщо результати виборів у Росії очевидні, то й жодної передвиборчої кампанії немає. Але формально вона таки існує. Кремль намагається всіляко покращити репутацію Путіна, зокрема показують його як "молодого" та енергійного кандидата, сповненого сил.
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Ба більше, з небуття раптом з'явилася дочка Владіміра Путіна – Марія Воронцова. Вона дала інтерв'ю російському виданню, у якому заявила, що в Росії буцімто цінують людське життя.
Що зараз відбувається в Росії
- Цього року люди таки пережили блекаут. Однак є один нюанс. Російський Ростов-на-Дону та прилеглі до нього міста мають великі перебої в електропостачанні. Внаслідок аварій на енергетичних лініях десятки будинків були без світла, води та опалення. Ситуація виглядає справді серйозною, адже компанія-постачальник електроенергії анонсувала введення тимчасових графіків відключення світла.
- Мешканці різних російських областей страждають не просто через страшні морози, але й відсутність опалення в той самий час. Так, у Липецьку фіксують -24 градуси, а люди залишились без опалення. Відсутність тепла у будинках пов'язана з проривом тепломережі у декількох місцях. Крім того, прямо посеред міста з землі б'ють фонтани гарячої води.
- Однак цинізму російській владі не позичати. При таких морозах навмисне вимикають опалення навіть у в'язницях. Усе для того, аби умови перебування стали абсолютно неможливими для чоловіків там. У такий спосіб хочуть збільшити кількість охочих підписати контракт з міноборони, які поїдуть помирати до України.