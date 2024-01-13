Жителі принаймні 70 багатоповерхівок повинні придумати, яким чином їм можна зігрітися у такий тріскучий мороз. Водночас на вулицях вибухнули справжні гейзери, яким позаздрять навіть в Ісландії.
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Опалення тепер нема й у Липецьку
У російському Липецьку росіянам відключили опалення. Місцева влада повідомила, що причиною є прорив тепломережі – принаймні у трьох місцях. У результаті без опалення та гарячої води залишилося понад 70 багатоквартирних будинків. Загалом від аварії постраждали понад 4 тисячі місцевих жителів, з них понад тисяча дітей.
Російські комунальники досі не впоралися з наслідками прориву / Місцева влада
Температура вдень у Липецьку опускалася до -24 градусів. В цей час синоптики прогнозують, що вночі температура може сягати аж до -30 градусів морозу. Місцева влада обіцяла оперативно полагодити теплопостачання, однак дедлайн постійно переносили.
У підвалі 6 січня прорвало трубу, тільки 9 січня приїхали сантехніки і просто перекрили гарячу воду по стояку, сказали – чекайте на ремонт. Підвал постійно затоплений. У під'їзді ситуація не краща... На місці діри має бути друга гаряча труба. Де вона – незрозуміло,
– скаржаться росіяни.
Росіяни скаржаться на холод у домівках через прорив тепломережі / Місцева влада
Водночас прямо посеред міста з землі б'ють фонтани гарячої води – через це утворюється пара, яка накрила місто. Росіяни вже самі жартують, що Липецьк перетворився у "курортне місто" – з власними гейзерами взимку.
Російський Липецьк сховався у хмарах гарячої пари / Місцева влада
Кількість будинків, позбавлених опалення, продовжує зростати. У місті готуються відкривати пункти тимчасового розміщення.
У Липецьку з-під землі б'ють справжні гейзери: дивіться відео
Морози проти росіян
- У Підмосков'ї через відсутність опалення під час сильних морозів частина громадян була вимушена грітися розпалюванням багаття прямо у дворах. Тоді температура у будинках досягала щонайбільше 12 градусів тепла, а також полопалися батареї. Місцева влада ніяк не реагувала на претензії і замість ремонту комунікацій пропонувала росіянам ковдри.
- У своїй квартирі навіть замерз капітан ВМФ Росії – 60-річний Владислав Івашкевич. Його родичі розповіли, що тепло в помешканні зникло ще 29 грудня. Комунальники ніяк не реагували на повідомлення, а окупант в цей час просто чекав у себе вдома.
- Окрім цього, у Республіці Карелія замерзають жителі одразу декількох населених пунктів. Причиною колапсу стало те, що джерела теплопостачання експлуатують підрозділи житлово-комунального управління, які своєю чергою підпорядковуються міністерству оборони Росії. А Путін замість розв'язання проблем вирішив почати передвиборчу кампанію – вперше за 20 років він поїхав на Чукотку.