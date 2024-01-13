Таке рішення диктатора можна пояснити початком передвиборчої кампанії. Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що незрозумілим залишається, чому Путін на Чукотці одразу поїхав інспектувати теплицю з огірками.

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Що означає такий візит

У Путіна почався передвиборчий тур і він вп'яте обирається на посаду президента. Відтак очільнику Кремля треба об'їздити всю країну. Це він вирішив робити з віддалених регіонів, тому, ймовірно, наступним після Чукотки буде Хабаровськ.

Це важливіше, ніж житлово-комунальні проблеми. У цьому люди можуть самі розібратися, а в нього почалася кампанія,

– підкреслила Ольга Романова.

Тим часом у Росії без опалення залишаються цілі міста. У Республіці Карелія замерзають жителі одразу декількох населених пунктів. Причиною колапсу стало те, що джерела теплопостачання експлуатують підрозділи житлово-комунального управління, які своєю чергою підпорядковуються міністерству оборони Росії.

Ситуація настільки катастрофічна, що мешканці навіть записують звернення до Путіна та місцевих губернаторів, щоб вони втрутилися та роз'язали проблему.

Житлово-комунальні сфера – це "золоте дно". Ніхто не зможе порахувати скільки грошей ти вклав у трубу. Тому ця галузь корупційна, а без Сєргєя Шойгу тут не обійшлося (голова міноборони Росії – 24 Канал),

– зауважила Романова.

Символічно, що весь цей колапс почався з проблем на котельні заводу у Подольську, який виробляв набої. Його очолювали наближені до Путіна люди. Відтак все, що відбувається у системі російського ЖКГ напряму пов'язане з війною.

Гроші, які скеровують на війну, – це гроші, які мали бути вкладені у ті ж самі труби, господарство. Зрештою, подивіться на країни, в яких значно складніший клімат, ніж у Росії, наприклад, Канаду, Норвегію, Данію, але чомусь там такого не стається. Можливо, все тому, що вони не крадуть, у них немає війни та головне Путіна,

– наголосила Романова.

Вона додала, що для того, аби виправити ситуацію і труби нарешті почали працювати справно, треба усунути від влади Путіна та Шойгу. Будь-яка інша влада прийде до висновку, що треба менше красти, а натомість більше вкладати у житлово-комунальне господарство.

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