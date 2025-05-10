Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про можливу передачу Росії ракет Fath-360

Двоє західних чиновників з питань безпеки та ще один регіональний посадовець повідомили агентству на умовах анонімності, Іран найближчим часом може передати Росії пускові установки Fath-360. У разі реалізації цього кроку Москва може посилити наступальні можливості, що також свідчитиме про поглиблення військової співпраці між Тегераном і Кремлем.

Ракети Fath-360 – це балістичні ракети з дальністю до 120 кілометрів, які можуть використовуватися для ураження українських військ поблизу російського кордону, включно з військовими об'єктами та населеними пунктами.

Ще у вересні минулого року Вашингтон повідомив, що Іран передав Росії партію балістичних ракет на дев'яти суднах під російським прапором. Водночас за даними трьох джерел, у цій поставці не було пускових установок.

За словами західних чиновників з питань безпеки і регіонального чиновника, передача пускових установок Fath-360 була неминучою. Однак вони не розкрили подробиць щодо очікуваної передачі або причин, через які ці системи не були доставлені разом із ракетами.

Коментарів від міністерства оборони Росії та постійного представництва Ірану при ООН не надходило. Рада нацбезпеки США переадресувала запит до Держдепартаменту, який також не надав відповіді. У ЦРУ відмовилися від коментарів.

Раніше Росія та Іран публічно заперечували постачання озброєння для застосування у війні проти України. Водночас українські, американські та європейські чиновники неодноразово заявляли про передачу Тегераном Росії ударних дронів та артилерійських боєприпасів.

У березні цього року командувач Центрального командування Збройних сил США генерал Крістофер Каволі, повідомив, що Іран поставив Росії понад 400 балістичних ракет малої дальності – ймовірно, саме Fath-360.

За даними агентства, станом на зараз публічних повідомлень про застосування цих ракет російськими військами або передачі інших типів балістичних систем малої дальності немає.

Мирні переговори під загрозою

В агентстві зазначають, що розгортання іранських ракет російськими військами може поставити під загрозу дипломатичні ініціативи президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій в Україні, а також ускладнити переговори з Іраном стосовно обмеження його ядерної програми.

Один із регіональних чиновників повідомив, що однією з причин затримки передачі пускових установок стали непрямі перемовини між США та Іраном, які відбуваються за посередництва Оману. Попри певні труднощі, Іран підтвердив проведення четвертого раунду переговорів в Омані, запланованого на неділю, 11 травня.

Експерти вважають, що Тегеран розглядає питання військово-технічного співробітництва з Росією окремо від діалогу щодо ядерної програми.

"Іранські посадовці не вважають переговори щодо ядерної програми пов’язаними з потенційною співпрацею з Росією у військовій сфері", – зазначив Джек Вотлінг, старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI).

Чим небезпечні ракети Fath-360

Аналітики повідомляють, що Іран був змушений адаптувати комерційні європейські вантажівки під використання у власних пускових комплексах. Схожу практику, ймовірно, застосовує і Росія, яка втратила значну кількість техніки на полі бою.

На думку фахівців, передача установок Fath-360 може суттєво посилити здатність російської армії завдавати швидких ударів по важливих цілях поблизу лінії фронту.

Вони (Fath-360 - 24 Канал) не потребують багато часу на підготовку до запуску. Їхній час польоту неймовірно короткий,

– зауважив Фабіан Гінц із Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

Експерти зазначають, що використання Fath-360 дозволяє Росії зберігати більш високоточні ракети, зокрема "Іскандер", для атак по стратегічних об’єктах, таких як енергетична інфраструктура України. Це, своєю чергою, додатково навантажує українську систему ППО та ПРО.

"Fath-360 розроблені для того, щоб ним могли керувати люди з відносно невеликою підготовкою. Навіщо їм купувати гірші іранські ракети? Єдина причина, яка мені спадає на думку, полягає в тому, що вони не можуть виробляти достатню кількість своїх власних ракет. Вони не надто точні й не несуть дуже великого корисного навантаження. Але це лише додає Україні головного болю", – пояснив Ральф Савельсберг, доцент Академії оборони Нідерландів.