Водночас прессекретарю Путіна Дмитрію Пєскову видаються ці повстання зовсім "не масовими", хоча з 17 тисяч мешканців невеликого міста Баймак, на протест вийшло понад 5 тисяч. Чим це може обернутися для російської влади і для башкирів в розмові з 24 Каналом припустила російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова.

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"Протести найбільш вкоріненими виявилися в національних околицях, де є, крім антимосковських, антиімперських настроїв, ще й націоналістичні", – підкреслила Курносова.

Чому почалися повстання

Довгий час Росія намагалася повністю знецінити ідентичність Башкортостану. Вивчення місцевої мови стало необов'язковим в школах, а республікою почав керувати обранець Кремля.

Російський уряд страшенно боїться росту самоусвідомлення башкирів, тому вони і запроторили на 4 роки активіста Фаїля Алсинова і починають провадити нові кримінальні справи. Поки Пєсков заявляє, що масових протестів немає, уже дві кримінальні справи було відкрито проти організаторів. І багатьох мітингувальників заарештували за адміністративними статтями.

Поки роблять, як вміють — намагаються всіх пересаджати. Подивимося, наскільки протестна Уфа, протестний Башкортостан не дозволить зламати свою протестну хвилю. Мені здається, це свідчить, що найслабше місця в сьогоднішній Росії, в її імперській моделі – це Москва, бо вона вже всіх дістала разом з її люцифером Путіним,

– наголосила опозиціонерка.

Масштаби зростатимуть

Така реакція Кремля може розбурхати націоналістичні настрої інших народностей на території Росії. Поруч з Башкортостаном розташований Татарстан, в якому вже жевріє протестна активність. В кожній республіці Росії є проблеми пов'язані із тиском на місцеве населення.

На Алтаї – було призначено московського керівника, який немає жодного стосунку до республіки. Він навіть не володіє місцевою мовою, яка зараз перебуває уже на межі зникнення. В Карелії – складається жахлива ситуація, там вже проживає дуже мало карельців, їхня мова також фактично на межі зникнення. Періодично з'являється протестна активність і в республіках північного Кавказу – від Дагестану до Інгушетії, а в Ічкерії вона просто пригнічена самодержцем Рамзаном Кадировим.

Це феномен пожежі. Вона горить десь внизу, спочатку ми її не бачимо, а потім бабах і повністю провалюєшся,

– додала Курносова.

Протестні настрої на національному фоні можуть прискорити і комунальні аварії, які постійно виникають в Росії.

Якої реакції Москви очікувати

Поки що Кремль відкрито не реагує на заворушення на території Росії.

Путін ніколи одразу не ведеться на тиск. Він можливо б і прибрав голову Башкортостану Радія Хабірова, але зараз після прохань протестувальників він просто не може відправити його у відставку,

– пояснила аналітикиня.

Вона припустила, що Путін може це зробити після переобрання на псевдовиборах, через 2 місяці, під виглядом, мовляв, деякі губернатори погано працюють, і їх треба замінити.

Не йти на поступки протестувальникам зараз для нього є головним. Це показує слабкість режиму Росії всередині і те, що він може зламатися в будь-який момент, як сірник.

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