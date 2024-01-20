На підтримку Алсинова виступив башкирський співак Алтинай Валітов. Він записав емоційне відеозвернення, передає 24 Канал.
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Валітов наголосив, що засуджений Алсинов був національним героєм, який боровся за башкирську мову й башкирські землі. Саме завдяки йому вдалося відстояти гори Куштау й припинити золотовидобування в селах.
Кожен башкир відчуває ущемлення
Алсинова звинуватили в націоналізмі, але коренем усіх проблем є саме російський націоналізм. За словами Валітова, башкирів утискають за національною ознакою в усіх сферах, зокрема можуть звільнити з роботи.
Чому росіяни в Уфі ходять зі словами "Росія – для росіян" і їх не саджають? А башкира, який виступає на захист свого народу, на своїй землі саджають. Чому?!
– зі сльозами на очах сказав Валітов.
Далі співак сам і відповів на своє запитання. Усе через те, що башкири становлять нацменшину. Якщо вони це проковтнуть, зникне народ із тисячолітньою історією. Тому цього не буде.
"Це і є кінець багатонаціональної країни", – підсумував Валітов.
Протести в Башкирії: основне
- Заворушення почались ще 15 січня в Баймаку. Вони набули великих масштабів 17 січня, коли відбулось фінальне судове засідання щодо активіста Фаїля Алсинова.
- Повідомляли про постраждалих і затриманих. Одна з башкирок записала відеозвернення, у якому закликала земляків повернутись на батьківщину "для захисту своєї землі й свого народу".
- Секретар РНБО Олексій Данілов зреагував на події в Башкортостані. На його думку, протести можуть призвести до розпаду Росії, до чого має готуватися Захід.