На підтримку Алсинова виступив башкирський співак Алтинай Валітов. Він записав емоційне відеозвернення, передає 24 Канал.

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Валітов наголосив, що засуджений Алсинов був національним героєм, який боровся за башкирську мову й башкирські землі. Саме завдяки йому вдалося відстояти гори Куштау й припинити золотовидобування в селах.

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Алсинова звинуватили в націоналізмі, але коренем усіх проблем є саме російський націоналізм. За словами Валітова, башкирів утискають за національною ознакою в усіх сферах, зокрема можуть звільнити з роботи.

Чому росіяни в Уфі ходять зі словами "Росія – для росіян" і їх не саджають? А башкира, який виступає на захист свого народу, на своїй землі саджають. Чому?!

– зі сльозами на очах сказав Валітов.

Далі співак сам і відповів на своє запитання. Усе через те, що башкири становлять нацменшину. Якщо вони це проковтнуть, зникне народ із тисячолітньою історією. Тому цього не буде.

"Це і є кінець багатонаціональної країни", – підсумував Валітов.

У російських ЗМІ повідомили, що до Алтиная Валітова приходили силовики й провели обшук. За якою справою були "слідчі дії", поки невідомо.

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