Політолог Олег Лісний прокоментував 24 Каналу заворушення в Росії. На його думку, не варто покладати великих сподівань на ці події, як і на російський народ.
До теми "Горить у душі, ми не росіяни": башкирські активісти закликають масштабувати протести
"Це все небезпечно для Путіна напередодні виборів. Але хочу сказати, що Башкортостан – це не Майдан однозначно", – констатував Лісний.
Коли ситуативні лідери думок звертаються до протестувальників, вони закликають "скинути князя і стати під рушницю царя". Так, вони не вважають, що Владімір Путін причетний. Мовляв, диктатор просто не знає, що відбувається на місцях.
Це так по-російськи,
– зіронізував політолог.
Башкири сліпо вірять у владу
Раніше мережу сколихнуло відеозвернення однієї башкирки, яка закликала земляків повернутись додому "для захисту своєї землі й свого народу".
Однак це був поодинокий випадок – у більшості протестувальники не мають політичних заяв проти війни в Україні й путінського режиму в Росії.
Цей регіон дуже активно залучений у так звану "СВО". Губернатор наклепав уже батальйонів із шість, куди не всі йдуть з-під палки,
– наголосив Лісний.
Протести в Башкирії: думки
- Радник голови ОПУ Михайло Подоляк вважає, що заворушення можуть набути великого масштабу. Імовірно, вони спричинять перерозподіл впливів і оновлення системи.
- Секретар РНБО Олексій Данілов припустив, що протести в Башкирії можуть призвести до розпаду Росії найближчим часом. Тому Захід має до цього готуватись.
- Представник української розвідки Андрій Юсов зазначив, що події в Башкирії становлять форму громадянського протесту. Вони можуть охопити всю територію Росії, бо представники нацменшин не хочуть гинути в Україні.