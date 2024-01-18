Данілов зауважив, що башкири – це окремий народ. За його словами, вони жодним чином не належать до росіян.
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На мапі Росії з’являться нові країни
Олексій Данілов розповів, що зараз у Башкортостані починається дуже багато різних процесів, особливо на територіях Чеченської республіки Ічкерії, Татарстану та Дагестану.
Захід має готуватися до фрагментації Росії, яка буде обов'язково. Те, що ми сьогодні бачимо, – це тільки початок цього великого процесу, який на Росії обов'язково буде розгортатися найближчим часом,
– наголосив секретар РНБО.
Він також зазначив, що наразі фіксується велика проблема, оскільки "дехто у західних країнах" вважає, що розпад Росії зашкодить якимось процесам.
Втім, Данілов нагадав, що у 1991 році великі країни теж вважали, що розпад СРСР відбутися не може й була домовленість, що відколються країни Балтії, а інші 12 країн, які залишилися після відокремлення, входитимуть до території Співдружності незалежних держав.
Це все була трата часу, тому що не може існувати ніяке СНД, так само як і не можуть існувати на території Росії окремі народи без створення своїх країн. Нові країни обов'язково з'являться на мапі, яка наразі належить Росії,
– зазначив посадовець.
Що відомо про протести в Башкирії
- У місті Баймак в республіці Башкортостан 15 січня відбулася велика акція протесту. Відомо, що учасники демонстрації зібралися біля суду, де виносили вирок місцевому активісту Фаїлю Алсинову. Чоловіка звинувачують в "розпалювання міжнаціональної ворожнечі". За даними місцевих видань та телеграм-каналів, велика кількість мітингувальників їхали до суду на автівках.
- У місто зігнали підрозділи силовиків. Зазначають, що у мітингу взяли участь близько тисячі людей, проте в деяких телеграм-каналах пишуть, що було 5 тисяч протестувальників. Силовики почали бити протестуючих кийками, на що у відповідь мітингувальники почали кидати у поліцейських сніжки. За словами очевидців, силовики застосували сльозогінний газ.
- Відомо, що Фаїль Алсинов – громадський діяч Башкортостану, який активно брав участь у протестах на території республіки. Він очолював національну організацію "Башкорт", що підтримувала ідею суверенітету Башкортостану. У 2020 році цю організацію оголосили "екстремістською" і ліквідували. Алсинов також виступав проти видобутку золота в регіоні у 2023 році. За це проти нього і було відкрито кримінальну справу. Активіст негативно висловився проти роботи мігрантів у шахтах і його звинуватили в екстремізмі.
- Увечері 17 січня в містечку Баймак завершилися протести. Після завершення протестів почали з'являтися заклики поновити їх 19 січня, але вже в столиці регіону Уфі. Зібратися пропонують о 10:00 біля пам'ятника національному герою Башкортостана Салавату Юлаєву.