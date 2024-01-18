Данилов отметил, что башкиры – это отдельный народ. По его словам, они никак не относятся к россиянам.

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На карте России появятся новые страны

Алексей Данилов рассказав, что сейчас в Башкортостане начинается очень много разных процессов, особенно на территориях Чеченской республики Ичкерии, Татарстана и Дагестана.

Запад должен готовиться к фрагментации России, которая будет обязательно. То, что мы сегодня видим – это только начало этого великого процесса, который в России обязательно будет разворачиваться в ближайшее время,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Он также отметил, что сейчас фиксируется большая проблема, поскольку "некоторые в западных странах" считают, что распад России повредит каким-либо процессам.

Впрочем, Данилов напомнил, что в 1991 году большие страны тоже считали, что распад СССР произойти не может и была договоренность, что отколются страны Балтии, а оставшиеся после обособления остальные 12 стран будут входить в территорию Содружества независимых государств.

Это все была трата времени, потому что не может существовать никакое СНГ, равно как и не могут существовать на территории России отдельные народы без создания своих стран. Новые страны обязательно появятся на карте, принадлежащей России,

– отметил чиновник.

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