Еще на прошлой неделе в эфире 24 Канала политолог Валентин Гладких предполагал, что высока вероятность нарастания социального недовольства в России, которое может реализоваться в протестах.
К теме Надо воевать в России: мужчин Башкирии призывают возвращаться с войны в Украине
"Машина" протеста уже запущена в России
Впрочем, как пояснил Гладких, чтобы протесты были успешны недостаточно масштабности и ситуативного недовольства, россияне должны самоорганизоваться и запустить следующие процессы:
- дифференциацию функций;
- четко артикулированные цели;
- осознание механизмов и инструментов, с помощью которых можно достичь поставленных целей.
Пока мы этого не замечаем, однако ключевое "пока". Вряд ли этот протест добьется нужного результата. Но я склонен полагать, что эволюционный путь распада России уже начался. Протесты в Башкирии лишь первые признаки того, что у России нарастает недовольство. И оно все больше будет приобретать национальный характер – будет происходить в так называемых субъектах федерации,
– подчеркнул политолог.
Рано или поздно протесты эволюционируют от стихийных к организованным. Впоследствии у местных политических "элит" возникнет опция – либо стать исполнительным инструментом федерального центра и подвергнуться конфликту с населением со всеми вытекающими последствиями, либо возглавить протесты, которые руководство не может преодолеть. Затем начнутся настоящие проблемы в федеральном центре России, которые станут необратимым процессом.
Пока сложно сказать, сколько времени на это нужно. Путинский режим не имеет достаточного силового и ресурсного потенциала, чтобы воспрепятствовать развертыванию такого сценария. Все зависит от уровня национального самосознания и социального недовольства теми или иными процессами, а также от наличия в обществе определенной пассионарной части. Это будет происходить не синхронно – в одних регионах быстрее, в других медленнее.
Протесты в Башкирии: главное
- Акция протеста прошла в городе Баймак в республике Башкортостан 15 января. Митингующие вышли в защиту местного активиста Фаиля Алсынова, которого обвиняют в якобы "разжигании межнациональной розни".
- 17 января акции протеста продолжились, когда началось финальное заседание суда. Между силовиками и участниками акции протеста начались стычки. Полиция и "Росгвардия" стали блокировать дороги, а в городе отключили интернет.
- Башкирские силовики продолжают избивать местных жителей, пришедших поддержать активиста Фаиля Алсынова в Баймаке. Также применяется слезоточивый газ. Граждане бросают в силовиков снежки и окружают их.