Еще на прошлой неделе в эфире 24 Канала политолог Валентин Гладких предполагал, что высока вероятность нарастания социального недовольства в России, которое может реализоваться в протестах.

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Впрочем, как пояснил Гладких, чтобы протесты были успешны недостаточно масштабности и ситуативного недовольства, россияне должны самоорганизоваться и запустить следующие процессы:

дифференциацию функций;

четко артикулированные цели;

осознание механизмов и инструментов, с помощью которых можно достичь поставленных целей.

Пока мы этого не замечаем, однако ключевое "пока". Вряд ли этот протест добьется нужного результата. Но я склонен полагать, что эволюционный путь распада России уже начался. Протесты в Башкирии лишь первые признаки того, что у России нарастает недовольство. И оно все больше будет приобретать национальный характер – будет происходить в так называемых субъектах федерации,

– подчеркнул политолог.

Рано или поздно протесты эволюционируют от стихийных к организованным. Впоследствии у местных политических "элит" возникнет опция – либо стать исполнительным инструментом федерального центра и подвергнуться конфликту с населением со всеми вытекающими последствиями, либо возглавить протесты, которые руководство не может преодолеть. Затем начнутся настоящие проблемы в федеральном центре России, которые станут необратимым процессом.

Любопытно! По предварительным оценкам, к протесту присоединились более 5 000 тысяч человек. Это одна из самых крупных акций протеста в России с начала полномасштабной войны в Украине.

Пока сложно сказать, сколько времени на это нужно. Путинский режим не имеет достаточного силового и ресурсного потенциала, чтобы воспрепятствовать развертыванию такого сценария. Все зависит от уровня национального самосознания и социального недовольства теми или иными процессами, а также от наличия в обществе определенной пассионарной части. Это будет происходить не синхронно – в одних регионах быстрее, в других медленнее.

Протесты в Башкирии: главное