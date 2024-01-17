Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что у Алсынова есть сообщество, где он пропагандирует башкирский язык и культуру. Поэтому, мол, поэтому его назвали "нацистом". Отметим, что протест продолжается с 15 января.

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Разгонять протесты гражданских пригнали ОМОН из центральной части страны-агрессора.

Боятся ведь. Их (митингующих – 24 Канал) сейчас там будут бить, будут кровавые подавления,

– убежден Борис Тизенгаузен.

Он добавил, что, если люди там не отстоят свою идентичность, то её заберут раз и навсегда.

Большая проблема для Путина

В Башкортостане проживает около 4-х миллионов человек. Приблизительно 50% из них – башкиры и татары. Россиян там живет – всего около 35%.

"Путин сейчас делает все, чтобы народы и народности избавлялись от своего языка. То есть он хочет унифицировать всех русским языком", – подчеркнул политтехнолог.

Программы культурных мероприятий и изучения языков нацменьшинств в стране-агрессоре уничтожают сознательно. Похожая ситуация и в Беларуси. Там, как отметил Тизенгаузен, убивают тех, кто изучает подлинную белорусскую историю и язык.

Ведь они понимают, что осознание самоидентичности себя как народа, например, башкир или татар, – это большая проблема для Путина,

– подчеркнул политтехнолог.

Все потому, что эти люди объединены культурой, языком и территорией. И в один прекрасный момент они могут сказать, что их земля "исконно башкирская или татарская".

В России это считают проявлением "нацизма", поэтому за любую фразу могут отправить за решетку на несколько лет. Так убивают национальное самосознание и путь к национальной самоидентичности. Это делает Владимир Путин.

Протесты в Башкирии: что известно