Ще минулого тижня в етері 24 Каналу політолог Валентин Гладких передбачав, що існує висока ймовірність наростання соціального невдоволення в Росії, яке може реалізуватися у протестах.

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"Машина" протесту вже запущена у Росії

Утім, як пояснив Гладких, аби протести були успішними недостатньо масштабності та ситуативного невдоволення, росіяни мають самоорганізуватися й запустити наступні процеси:

диференціацію функцій;

чітко артикульовані цілі;

усвідомлення механізмів та інструментів, за допомогою яких можна досягнути поставленої мети.

Однак поки що ми цього не помічаємо, проте ключове "поки". Навряд цей протест досягне потрібного результату. Але я схильний думати, що еволюційний шлях розпаду Росії вже розпочався. Протести у Башкирії лише перші ознаки того, що в Росії наростає невдоволення. І воно дедалі більше буде отримувати національний характер – відбуватиметься в так званих суб'єктах федерації,

– наголосив політолог.

Рано чи пізно протести еволюціонують від стихійних до організованих. Згодом у місцевих політичних "еліт" виникне опція – або стати виконавчим інструментом федерального центру та наразитися на конфлікт з населенням з усіма відповідними наслідками, або очолити протести, які керівництво не може подолати. Опісля почнуться справжні проблеми у федеральному центрі Росії, які стануть незворотним процесом.

Цікаво! За попередніми оцінками, до протесту долучилися понад 5 000 тисяч осіб. Це одна з найбільших акцій протесту в Росії з початку повномасштабної війни в Україні.

Наразі складно сказати, скільки часу на це потрібно. Путінський режим не має достатнього силового та ресурсного потенціалу, щоб перешкодити розгортанню такого сценарію. Все залежатиме від рівня національної самосвідомості та соціального невдоволення тими чи іншими процесами, а також від наявності у суспільстві певної пасіонарної частини. Це відбуватиметься не синхронно – в одних регіонах швидше, в інших повільніше.

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