Під час протестів жінка записала відео з проханням до чоловіків повертатися з війни в Україні та захищати свою землю. Вона аргументувала заклик тим, що башкирців б'ють кийками, доки солдати воюють за амбіції Путіна. Але прихильники Путіна записали "зустрічний" ролик, в якому заявили, що борються з нацизмом, доки хтось розвалює Росію зсередини.

Дивіться також Усе може бути досить криваво: політтехнолог припустив, як розвиватимуться протести в Башкортостані

Можливі нові протести, і не тільки в Башкортостані

Увечері 17 січня в містечку Баймак завершилися протести. Вони спалахнули після оголошення вироку активісту Фаїлю Алсинову, який висловлювався проти війни.

Після завершення протестів почали з'являтися заклики поновити їх 19 січня, але вже в столиці регіону Уфі. Зібратися пропонують о 10:00 біля пам'ятника національному герою Башкортостана Салавату Юлаєву.

Співак, шоумен і танцівник Алтинай Валітов записав відео, де емоційно висловився про російський націоналізм. Саме його Валітов називає коренем проблем і причиною протестів.

Ми живемо в своїй рідній землі, Башкортостані, але в нас башкирів утискають на кожному кроці за національною ознакою. Вказують нам в рідній землі говорити російською, звільняють директорів шкіл. Уряд бачить тільки один народ - росіян. Пропаганда з усіх усюд говорить нам "ми росіяни", відправляють башкирів пачками помирати в Україні. Але ми не росіяни. Ми башкіри, зі своєю тисячолітньою історією, культурою, традиціями,

– ідеться в ролику.

Він закликав вийти на протест в Уфі 19 січня.

"Чому росіяни в Уфі ходять зі словами "Росія для росіян" і їх не садять, а башкіра, котрий виступає на захист свого народу, на своїй землі садять? Бо ми – національна меншість. Їм на всю країну кричати "Ми росіяни" можна, а нам на своїй землі не можна. Де справедливість? І ми повинні проковтнути це свавілля? Проковтнемо, і за сто років башкирський народ із тисячолітньою історією зникне. Я не готовий миритися із цим. Ми, башкири, не готові", – обурюється чоловік.

Валітов закликає усі національні меншини Росії виходити до адміністрацій своїх міст з вимогами самостійно обирати очільників республік, а не погоджуватися на тих, кого призначила Москва.

Він підсумовує, що нацменшини не проти росіян, але має бути рівність.

Влада закручує гайки, в ГУР прогнозують вибух невдоволення