Политолог Олег Лесной прокомментировал 24 Каналу беспорядки в России. По его мнению, не стоит возлагать большие надежды на эти события, как и на российский народ.
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"Это все опасно для Путина в преддверии выборов. Но хочу сказать, что Башкортостан – это не Майдан однозначно", – констатировал Лесной.
Когда ситуативные лидеры мнений обращаются к протестующим, они призывают "свергнуть князя и стать под ружье царя". Так, они не считают, что Владимир Путин причастен. Мол, диктатор просто не знает, что происходит на местах.
Это так по-российски,
– сыронизировал политолог.
Башкиры слепо верят во власть
Ранее сеть всколыхнуло видеообращение одной башкирки, призывавшей земляков вернуться домой "для защиты своей земли и своего народа".
Однако это был единичный случай – в большинстве протестующие не имеют политических заявлений против войны в Украине и путинского режима в России.
Этот регион очень активно вовлечен в так называемую "СВО". Губернатор наклепал уже батальонов шесть, куда не все идут из-под палки,
– подчеркнул Лесной.
Протесты в Башкирии: мнения
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк считает, что беспорядки могут приобрести большой масштаб. Вероятно, они повлекут за собой перераспределение влияний и обновления системы.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, что протесты в Башкирии могут произвести к распаду России в ближайшее время. Поэтому Запад должен к этому готовиться.
- Представитель украинской разведки Андрей Юсов отметил, что события в Башкирии являются формой гражданского протеста. Они могут охватить всю территорию России, потому что представители нацменьшинств не хотят погибать в Украине.