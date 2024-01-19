Политолог Олег Лесной прокомментировал 24 Каналу беспорядки в России. По его мнению, не стоит возлагать большие надежды на эти события, как и на российский народ.

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"Это все опасно для Путина в преддверии выборов. Но хочу сказать, что Башкортостан – это не Майдан однозначно", – констатировал Лесной.

Когда ситуативные лидеры мнений обращаются к протестующим, они призывают "свергнуть князя и стать под ружье царя". Так, они не считают, что Владимир Путин причастен. Мол, диктатор просто не знает, что происходит на местах.

Это так по-российски,

– сыронизировал политолог.

Башкиры слепо верят во власть

Ранее сеть всколыхнуло видеообращение одной башкирки, призывавшей земляков вернуться домой "для защиты своей земли и своего народа".

Однако это был единичный случай – в большинстве протестующие не имеют политических заявлений против войны в Украине и путинского режима в России.

Этот регион очень активно вовлечен в так называемую "СВО". Губернатор наклепал уже батальонов шесть, куда не все идут из-под палки,

– подчеркнул Лесной.

Протесты в Башкирии: мнения