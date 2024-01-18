Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу выразил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он сказал, что может повлечь за собой масштабирование протестов в России.

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Что беспокоит граждан России

По мнению советника главы ОПУ, протесты в России будут самомасштабироваться после того, если где-нибудь произойдет "кровавое воскресенье" (день расстрела и разгона 2,5-тысячной мирной демонстрации в Санкт-Петербурге в 1905 году – 24 Канал). Протесты будут разрастаться Россией, если произойдет не просто столкновение с силовиками или росгвардией, а если в результате столкновения будут жертвы.

Это будет точно. Все процессы, которые проходят в России – это постепенное закипание. Это не значит, что это завтра взорвется,

– заметил Подоляк.

В настоящее время страна-агрессор активно призывает Украину сесть за стол переговоров, чтобы Кремль мог выделить немного денег на внутренние нужды, социальные программы и уладить разлад.

В частности, сейчас на территории агрессора проходит выставка "замерзающей Европы в России". Россияне хотели, чтобы Париж и Берлин замерзли, а в результате замерзают Новосибирск, Чита, Пенза и другие российские города.

Россияне сегодня постепенно погружаются в то, что хотели, чтобы имели украинцы. Но оккупанты получили это по естественным причинам – по неспособности управленческой вертикали России,

– сказал Подоляк.

Кроме того, у страны-террориста постепенно накапливается дефицит денег. В частности, глава российского минифина Антон Силуанов говорит, что в России есть 40 триллионов рублей накоплений граждан, которые власти могут изъять и использовать.

В то же время у пропагандистов нет объяснений, почему "трехдневная война" идет уже практически два года. Первые полгода полномасштабного вторжения рядовые россияне верили в басни пропагандистских программ о том, что Россия буквально уже завтра будет "атаковать" Варшаву, Берлин и другие города, но сейчас уже нет.

Как на россиян повлияет поражение на фронте

Разрушительные процессы в России также важный существенный тактический прорыв и тактическое поражение вражеской армии по линии фронта. Любой прорыв Украины окажет влияние на психоэмоциональное состояние россиян и окончательно развалит все, что до сих пор держится в России.

Не исключено, что именно освобождение Крыма будет двигателем к победе, ведь полуостров – сакральное место для Владимира Путина. В настоящее время Вооруженные Силы Украины эффективно отрабатывают по воздушному пространству Крыма и черноморской акватории, что свидетельствует об инструментальных возможностях Украины.

"Если будет масштабировано использование этих инструментов и существенно увеличено огневое влияние на полуостров Крым, это может ускорить некоторые процессы. Однако по линии фронта нет разницы, где произойдет обвал", – добавил советник главы ОПУ.

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