В то же время в соцсетях раздаются призывы к военным из Башкирии, воюющих в Украине, возвращаться на родину и защитить протестующих, которых бьют дубинками силовики. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что ситуация на фронте может повлиять на то, откликнуться ли мужчины на призыв вернуться в Башкирию.

Смотрите также На карте России появятся новые страны, – Данилов о протестах в Башкирии

Нужны ответные события на фронте

Подоляк подчеркнул, что на войне в Украине россияне должны потерпеть существенное тактическое поражение, чтобы ситуация сдвинулась с места.

Вернутся ли люди в Башкортостан с поля боя в Украине? Пока что нет, поскольку для этого должны произойти соответствующие события на линии фронта,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Важно! Во время акций протеста в Башкортостане жительница республики записала обращение к мужчинам, воюющим в рядах российской армии в Украине. Она призвала военных "возвращаться в защиту своей земли". Женщина объяснила, что пока мужчины воюют "за амбиции одного человека", их народ "бьют дубинками ОМОН и росгвардия".

Для того чтобы российские мобилизованные хоть что-то осознали, у них должен произойти психологический слом вследствие потерь на фронте. Постепенно психоэмоциональное состояние мобилизованных будет становиться негативнее.

"Оно и сегодня не положительный, но тогда все будет накладываться", – предположил Михаил Подоляк.

Протесты в Башкортостане: что известно