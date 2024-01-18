В то же время в соцсетях раздаются призывы к военным из Башкирии, воюющих в Украине, возвращаться на родину и защитить протестующих, которых бьют дубинками силовики. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что ситуация на фронте может повлиять на то, откликнуться ли мужчины на призыв вернуться в Башкирию.
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Нужны ответные события на фронте
Подоляк подчеркнул, что на войне в Украине россияне должны потерпеть существенное тактическое поражение, чтобы ситуация сдвинулась с места.
Вернутся ли люди в Башкортостан с поля боя в Украине? Пока что нет, поскольку для этого должны произойти соответствующие события на линии фронта,
– подчеркнул советник главы ОПУ.
Для того чтобы российские мобилизованные хоть что-то осознали, у них должен произойти психологический слом вследствие потерь на фронте. Постепенно психоэмоциональное состояние мобилизованных будет становиться негативнее.
"Оно и сегодня не положительный, но тогда все будет накладываться", – предположил Михаил Подоляк.
Протесты в Башкортостане: что известно
- Несколько тысяч протестующих собрались в городе Баймак у здания суда, где выносился приговор местному активисту Фаилу Алсинову. Его обвиняют в "разжигании межнациональной розни".
- Также акции протеста продолжились 16 января, когда проходило финальное заседание суда. Известно, что Алсинов был осужден на 4 года лишения свободы.
- Вскоре для разгона митингующих приехали отряды силовиков. Участников протеста били дубинками, а те в ответ бросали в ОМОН и росгвардию снежки. Также против протестующих был применен слезоточивый газ.
- В то же время протесты распространяются по республике, уже раздаются призывы собрать митинг в Уфе – столице Башкортостана – 19 января.
- В ГУР отметили, что протесты в России будут масштабироваться и охватят всю территорию страны