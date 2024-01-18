Водночас в соцмережах лунають заклики до військових з Башкирії, які воюють в Україні, повертатися на батьківщину та захистити протестувальників, яких б'ють кийками силовики. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що ситуація на фронті може вплинути на те, чи зважаться чоловіки відгукнутися на заклик та повернутися до Башкирії.

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Потрібні відповідні події на фронті

Подоляк наголосив, що на війні в Україні росіяни мають зазнати суттєвої тактичної поразки, щоб ситуація зрушилась.

Чи повернуться люди в Башкортостан з поля бою в Україні? Поки що ні, оскільки для цього повинні відбутися відповідні події на лінії фронту,

– підкреслив радник глави ОПУ.

Важливо! Під час акцій протесту в Башкортостані жителька республіки записала звернення до чоловіків, які воюють у лавах російської армії в Україні. Вона закликала військових "повертатися на захист своєї землі". Жінка пояснила, що поки чоловіки воюють "за амбіції однієї людини", їхній народ "б'ють кийками ОМОН та росгвардія".

Для того, щоб російські мобілізовані хоч щось усвідомили, у них має відбутися психологічний злам внаслідок втрат на фронті. Поступово психоемоційний стан мобілізованих буде ставати негативнішим.

"Він і сьогодні не позитивний, але тоді все накладатиметься", – припустив Михайло Подоляк.

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