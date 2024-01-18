Водночас в соцмережах лунають заклики до військових з Башкирії, які воюють в Україні, повертатися на батьківщину та захистити протестувальників, яких б'ють кийками силовики. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що ситуація на фронті може вплинути на те, чи зважаться чоловіки відгукнутися на заклик та повернутися до Башкирії.
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Потрібні відповідні події на фронті
Подоляк наголосив, що на війні в Україні росіяни мають зазнати суттєвої тактичної поразки, щоб ситуація зрушилась.
Чи повернуться люди в Башкортостан з поля бою в Україні? Поки що ні, оскільки для цього повинні відбутися відповідні події на лінії фронту,
– підкреслив радник глави ОПУ.
Для того, щоб російські мобілізовані хоч щось усвідомили, у них має відбутися психологічний злам внаслідок втрат на фронті. Поступово психоемоційний стан мобілізованих буде ставати негативнішим.
"Він і сьогодні не позитивний, але тоді все накладатиметься", – припустив Михайло Подоляк.
Протести в Башкортостані: що відомо
- Кілька тисяч протестувальників зібралися в місті Баймак біля будівлі суду, де виносився вирок місцевому активісту Фаїлю Алсинову. Його звинувачують у "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі".
- Також акції протесту продовжились 16 січня, коли тривало фінальне засідання суду. Відомо, що Алсинова засудили на 4 роки позбавлення волі.
- Невдовзі для розгону мітингувальників приїхали загони силовиків. Учасників протесту били кийками, а ті у відповідь кидали у ОМОН та росгвардію сніжки. Також проти протестувальників було застосовано сльозогінний газ.
- Водночас протести поширюються республікою, вже лунають заклики зібрати мітинг в Уфі – столиці Башкортостану – 19 січня.
- В ГУР зазначили, що протести в Росії будуть масштабуватися та охоплять всю територію країни.