Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. Все протесты в России носят лишь локальный характер.
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На что способны россияне
По словам эксперта, большинство россиян доверяют Путину. Они живут по программе "хороший царь – плохие бояре". Потому они будут жаловаться на чиновников-коррупционеров и на этом все.
"Плюс есть такой очень серьезный инструмент влияния на это все – деньги. К величайшему сожалению мировое сообщество до конца не понимает угрозу, которую представляет сейчас Россия для окружающего мира. И поэтому она продолжает торговать. Например, на полях Давоса премьер-министр Индии заявил о необходимости продолжения стратегического сотрудничества с Россией. В денежном эквиваленте это 500 миллиардов долларов", – отметил Грабский.
Поэтому надеяться, что эти протесты перерастут во что-то большее и организованное – надежды напрасны. В России сегодня нет политической силы, которая могла бы сформулировать требования общества и взять на себя политическую ответственность.
А еще один немаловажный аспект – фрагментарность России. Это играет на руку кремлевскому режиму.
Кто будет подавлять протесты в Башкирии? Полиция – нет. Туда приедут условные чеченцы или новосибирцы, и они будут действовать с особой жестокостью, как они это делают в последние десятилетия. Поэтому такие локальные протесты, которые могли бы перерасти в организованное сопротивление и свергнуть путинский режим в нашу пользу – маловероятно,
– объяснил военный эксперт.
Это может перерасти в уголовные и бесконтрольные нападения, когда исчезнет контроль центральной власти.
"Многие оппозиционные эксперты утверждают, что скорее всего Россия будет находиться в состоянии длительного гниения, что не будет никаких протестов, а они будут просто тихонько деградировать. Так, как примерно деградировала советская система, начиная со второй половины 80-х годов", – добавил он.
Протесты в Башкирии: что об этом известно
- В городе Баймак в республике Башкортостан в России 15 января началась акция протеста в поддержку местного активиста Фаиля Алсинова. Его обвиняют в "разжигании межнациональной розни".
- 17 января от тысячи человек (по другим данным – до 5 тысяч) собрались у здания суда, где проходило финальное заседание по делу активиста. Его приговорили к 4 годам. Сообщалось, что силовики начали жестоко задерживать протестующих.
- Политологи предполагают, что сейчас начнутся кровавые подавления протеста. Ведь Кремль боится митингующих и последствий их акции. Впрочем, публично там будут делать вид, что ничего не происходит.